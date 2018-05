Tutto pronto a Modica per la Fam - Mac, vetrina d'eccellenza della zootecnica e dell'agroalimentare - Ragusa Oggi

Tutto pronto a Modica per la Fam – Mac, vetrina d’eccellenza della zootecnica e dell’agroalimentare

MODICA (RG) – 188 capi di bestiame appartenenti a 47 allevatori espositori nel settore zootecnico di cui 8 allevatori con 18 capi provenienti da fuori Sicilia. Per il settore attività a servizio della zootecnia ci saranno 8 aziende espositrici mentre per il settore della meccanizzazione sono 9 le aziende che saranno presenti insieme a quelle che si occupano di utensileria. In totale 1300 metri quadrati di area scoperta per l’esposizione di mezzi agricoli. Per il settore agroalimentare sarà protagonista il polo avicolo modicano mentre le aziende Coldiretti proporranno i prodotti tipici iblei. Con questi numeri si aprirà al foro boario di Modica questo venerdì 25 maggio alle ore 11 la seconda edizione della sessione specialistica Fam-Mac – Fiera Agroalimentare Mediterranea – Mostra Agricola della Contea. La zootecnia di qualità del Sud Est siciliano si ritrova dunque a Modica per l’attesa manifestazione che, fino a domenica sera 27 maggio, sarà una vetrina d’eccellenza di una filiera che, assieme all’agroalimentare e alla meccanizzazione, ha portato la provincia iblea ad essere la più verde dell’intera Sicilia. La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio del Sud Est e dal Comune di Modica, con la sinergia del Consorzio Provinciale Allevatori, con il contributo della Regione e la collaborazione dell’Aia e dell’Anacli oltre che di importanti sponsor privati. Tanti i momenti di interesse per il settore zootecnico con sfilate, concorsi e vetrine. Già da questo venerdì si inizia con le esposizioni dei bovini iscritti ai libri genealogici delle razze Limousine, Charolaise, Frisona e Pezzata Rossa ma anche con quelli iscritti ai registri anagrafici delle razze Modicana e Asino Ragusano. In fiera ci sarà anche il Villaggio Avicolo (creato da Avimecc, Avimed, Leocata Mangimi e Mediterranea Mangimi) che punterà l’attenzione sulle produzioni avicole offrendo ai visitatori della Fam-Mac delle buonissime degustazioni a base di uova e pollo. Non mancano le attività culturali e le manifestazioni folkloristiche mentre cresce l’attesa per il concerto-spettacolo dedicato alle musiche dal Sud, con il gruppo “I Perciazzucca” che dalle 19 di sabato 26 maggio proporranno taranta e tarantelle coivolgendo il pubblico. Come sempre, infine, appuntamento per domenica 27 maggio alle ore 11 con la sfilata e la premiazione del ring dei campioni e delle campionesse delle varie razze. Il programma in dettaglio è disponibile sul sito www.fam-mac-it e sulla pagina social.