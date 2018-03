Tutti gli eletti al Senato in Sicilia. Anche se ancora si attende la conferma definitiva in quanto si stanno facendo vari calcoli a livello nazionale - Ragusa Oggi

Tutti gli eletti al Senato in Sicilia. Anche se ancora si attende la conferma definitiva in quanto si stanno facendo vari calcoli a livello nazionale

Condividi su:

In via di ufficializzazione anche tutti i seggi dei rappresentanti siciliani per il Senato. Come già noto, il Movimento 5 Stelle ha il numero di seggi maggiori e ha recuperato anche alcuni senatori uscenti. Ce la fa anche Giulia Bongiorno per la Lega e nel Pd c’è il rientor di Davide Faraone. Per Liberi e Uguali il seggio scatta in favore di Grasso. Per Fratelli d’Italia c’è la conferma del seggio per l’ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, che inizialmente aveva visto tramontata tale possibilità. Ma come accade anche per la Camera dei Deputati, si stanno facendo gli ultimi riconteggi e dunque potrebbero esserci delle piccole novità.

*SENATO*

*Collegio Sicilia 1*

Movimento cinque stelle 4 seggi: Antonella Campagna, Maurizio Santangelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste

Forza Italia: Renato Schifani, Urania Papatheu

Lega: Giulia Bongiorno

Pd: Davide Faraone

Leu: Pietro Grasso

*Collegio Sicilia 2*

Movimento cinque stelle 4 seggi: Mario Michele Giarrusso, Nunzia Catalfo (eletta anche all’uninominale, seggio da riassegnare), Cristiano Anastasi, Barbara Floridia

Forza Italia: Gabriella Giammanco

Fdi: Raffaele Stancanelli

Pd: Valeria Sudano