Trofeo del Mare a Pozzallo fervono i preparativi per la 18esima edizione   - Ragusa Oggi

Trofeo del Mare a Pozzallo fervono i preparativi per la 18esima edizione

Condividi su:

di Giovanna Cannizzaro – “Una rotta lungo un sogno”, questo il claim della 18 edizione del ” Trofeo del mare “il grande evento culturale di livello internazionale, che sarà ospitato come ogni anno a Pozzallo dal 26 al 29 luglio. Il premio sostenuto dal comune di Pozzallo, dalla Soprintendenza del mare, dalla Lega navale italiana, dalla Regione Siciliana, dalla Camera di commercio del Sud-Est e dalla Confcommercio di Ragusa, sarà consegnato sabato 28 luglio in Piazza Municipio a personalità di diverse estrazioni culturali, ma tutti uniti dall’autentica passione per il mare.

Il Trofeo del mare , è nato nel 2001, dalla felice idea di Mimmo Petriglieri, con l’obiettivo di diffondere e valorizzare la cultura e la passione del mare, assegnando riconoscimenti a personalità e istituzioni meritevoli, che si sono distinti per il loro impegno e la loro dedizione nel contesto marinaro e marittimo. Negli anni il premio è cresciuto, proiettandosi verso obiettivi più ambiziosi, fino a diventare uno dei maggiori appuntamenti dell’estate siciliana dedicati al mare, nonché una vetrina e un veicolo di promozione turistica. Le quattro giornate saranno decisamente un caleidoscopio di workshop, dibattiti, incontri che si snoderanno lungo una sola direttrice :il mare.

Sarà l’edizione della maggiore età, durante la quale saranno raccontati le storie, le ansie, le attese ed i cambiamenti profondi avvenuti dal 1918 al 2018 in tutti i campi della conoscenza, del cammino civile degli uomini e delle donne del Novecento. Una giornata sarà dedicata alle donne dei naviganti: madri, mogli, e figlie che hanno scritto pagine piene di coraggio e di amore. La giuria sarà presieduta dall’archeologo Sebastiano Tusa,, oggi anche assessore regionale ai Beni culturali. ” Il Trofeo del mare ” ha dichiarato il primo cittadino pozzallese Roberto Ammatuna, è un evento di forte promozione turistica , uno degli appuntamenti più importanti della Sicilia legati al mare .Un’occasione di festa, ma anche di riflessione sulle enormi potenzialità connesse ad un corretto uso di questo immenso patrimonio naturale .