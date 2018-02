Trattori in piazza San Giovanni per la giornata del ringraziamento Coldiretti - Ragusa Oggi

Trattori in piazza San Giovanni per la giornata del ringraziamento Coldiretti

Condividi su:

Trattori in piazza a Ragusa per la Giornata del Ringraziamento che si è svolta stamani nella Cattedrale San Giovanni Battista. La Messa è stata celebrata dal Consigliere Ecclesiastico Regionale, Padre Pino Puglisi mentre i presidenti delle federazioni provinciale e regionale, Gianfranco Cunsolo e Francesco Ferreri che hanno indicato alcuni obiettivi della Coldiretti ribaditi dal direttore provinciale di Ragusa, Calogero Maria Fasulo. Una gerbera gialla prodotta nel ragusano e’ stata donata a tutte le donne. Un momento per riflettere sull’economia agricola e zootecnica iblea, vera eccellenza dell’intera Sicilia.

foto Giovanni Passalacqua tratta da facebook