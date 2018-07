Tony Campo, il fashion fotografo ibleo che ha immortalato l'alta moda milanese. Al suo attivo anche un libro sullo stilista Valentino - Ragusa Oggi

Tony Campo, il fashion fotografo ibleo che ha immortalato l’alta moda milanese. Al suo attivo anche un libro sullo stilista Valentino

RAGUSA – Le sue foto hanno sancito la bellezza della moda esaltandone l’estetica ma anche il significato delle creazioni degli stilisti che sanno incantare. Scatti fotografici divenuti reportage giornalistici e punti di vista raccontati sulle principali riviste come Vogue e Ladies. Sul palco del “Premio Ragusani nel Mondo” edizione 2018 ci sarà anche Toni Campo, famoso fashion fotografo, originario di Comiso. E’ nato esattamente a Pedalino 40 ani fa. Nel 1989 si è trasferito a Milano per studiare fotografia presso l’istituto europeo di design. Dal 1996 prestigiose testate delle edizioni Condè Nast gli hanno affidato numerose realizzazioni di immagini di moda. Nel 2005 ha pubblicato “Fumi, lussi e miserie del mio Paese”, un testo in edizione limitata, nato da un lungo travaglio interiore, che racconta una Sicilia rivolta al futuro e a quello che il futuro ha preparato per questa straordinaria isola.

Tra i suoi lavori più importanti c’è il prestigioso e monumentale libro sui 45 anni di carriera del grande stilista Valentino Garavani, da tutti conosciuto semplicemente come Valentino. “Una grande storia italiana” è il titolo della pubblicazione dove vengono immortalati numerosi abiti e dettagli delle creazioni più significative e storiche del grande maestro. Dal 2014 Toni Campo è tornato a vivere in Sicilia, immerso tra i vigneti nelle campagne di Vittoria. Continua a collaborare con i prestigiosi magazine di alta moda milanese e lavora con dei clienti internazionali in servizi di shooting che esaltano la bellezza della nostra terra. Il prossimo 4 agosto, in piazza Libertà a Ragusa, calcherà il palco del “Premio Ragusani nel Mondo” che, anche in diretta streaming sui social, e farà conoscere la sua storia alla platea presente e a quella collegata online. Una storia di glamour, una storia di successo.