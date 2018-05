Tim Wellens vince la quarta tappa del Giro d'Italia con traguardo a Caltagirone. Bagno di folla - Ragusa Oggi

Tim Wellens vince la quarta tappa del Giro d’Italia con traguardo a Caltagirone. Bagno di folla

Il belga Tim Wellens ha vinto la 4/a tappa del 101/o Giro d’Italia, da Catania a Caltagirone (Catania), lunga 198 chilometri. L’australiano Rohan Dennis conserva la maglia rosa. Wellens ha preceduto sul traguardo il canadese Michael Woods, secondo, e l’italiano Enrico Battaglin, terzo. L’inglese Simon Yates, che oggi era il favorito, non è riuscito ad andare oltre il quarto posto, quinto Davide Formolo, sesto il ceco Roman Kreuziger, settimo Patrick Konrad. Nono Domenico Pozzovivo.

Bagno di folla oggi pomeriggio a Caltagirone, con oltre trentamila persone riversatesi sulle strade, per l’arrivo della quarta tappa del 101° Giro d’Italia di ciclismo.

“Una grande soddisfazione per tutti noi – commenta il sindaco Gino Ioppolo – Una splendida risposta da parte dell’intera comunità in termini di partecipazione ed entusiasmo. I riflettori dei media nazionali e internazionali sono stati a lungo puntati sulle bellezze impareggiabili della nostra città. Si tratta – conclude Ioppolo – di un eccezionale risultato che siamo impegnati a capitalizzare per farne un’occasione duratura di crescita per la nostra comunità”. Anche il presidente del Consiglio comunale Massimo Alparone evidenzia “la stupenda immagine offerta al mondo da Caltagirone” e guarda “alle ricadute positive che tutto ciò potrà produrre”.

“L’ingresso dei ciclisti nella città della ceramica – sottolinea il coordinatore delle tre tappe siciliane della Corsa rosa, il deputato regionale Anthony Barbagallo – è stato da brividi, con la folla delle grandissime occasioni ad accoglierli e incitarli sino alla fine. E la conclusione, avvincente sino agli ultimissimi metri, è stata il degno epilogo di una tappa da ricordare”.