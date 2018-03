Teatro in Allegria, a Pozzallo debutta una nuova compagnia teatrale - Ragusa Oggi

Teatro in Allegria, a Pozzallo debutta una nuova compagnia teatrale

Sono pronti a debuttare gli attori della nuova compagnia teatrale pozzallese “Teatro in… allegria”. Lunedì 12 marzo alle 21:00, al Cineteatro Giardino porteranno in scena “A sorpresa”, una commedia brillante in due atti alla sua prima rappresentazione, scritta da Franco Blandino, uno degli attori. La compagnia si è formata da pochi mesi ed è nata dalla volontà di un gruppo di amici, alcuni con esperienza di attori alle spalle, altri alla loro prima volta sul palco, che hanno deciso di portare il loro contributo per diffondere la cultura teatrale nel comune marinaro.

“La nostra speranza – afferma Angelo Zaccaria, uno degli attori e regista dello spettacolo – è riuscire a portare i giovani pozzallesi a teatro. Il biglietto d’ingresso ha un prezzo di tre euro, accessibile a tutti – continua Zaccaria – e speriamo che la nostra iniziativa venga accolta con favore dai nostri concittadini e che il pubblico apprezzi il nostro lavoro”.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Pozzallo e dall’Avis, con la collaborazione dell’associazione Charlie Chaplin ed è stato reso possibile anche grazie al supporto di tante attività locali, che hanno voluto dare il loro contributo all’iniziativa. La commedia che andrà in scena lunedì 12 marzo, è ambientata nella Sicilia di fine anni Sessanta e racconta la storia di una famiglia patriarcale, con un padre padrone che non vuole che la figlia si allontani dalla famiglia. Il finale, come anticipa il titolo stesso dell’opera, riserverà a tutti un’inaspettata sorpresa.