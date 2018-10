Taormina Gourmet 2018, ecco tutte le novità - Ragusa Oggi

Taormina Gourmet 2018, ecco tutte le novità

Ci sarà davvero* tutto il buono del mondo *alla sesta edizione di Taormina Gourmet, *l’evento di punta organizzato da Cronachedigusto.it, in programma dal 27 al 29 ottobre all’Hotel Villa Diodoro a Taormina. *Mancano pochi giorni al taglio ufficiale del nastro della kermesse che ospiterà le migliori cantine italiane, chef gourmet, aziende agroalimentari d’eccellenza, birrifici artigianali, oltre a nomi di esperti di fama nazionale e internazionale che renderanno unico l’evento come Riccardo Cotarella, Oscar Farinetti, Angelo Gaja, Teo Musso, Attilio Scienza, Pedro Ballesteros MW, Lorenzo Dabove in arte Kuaska, Luigi Schigi D’Amelio, Daniele Cernilli, Luca Gardini e Gae Saccoccio. Un parterre di ospiti che racconterà la propria esperienza imprenditoriale, mettendo in risalto i punti di forza del sistema agroalimentare italiano.

I numeri che annunciano le tre giornate anticipano il carattere nazionale, con punte che oltrepassano i confini italiani, della manifestazione.

Il *maxi banco di assaggio* accoglierà oltre *100* *cantine*, più *di 40 birrifici artigianali* e oltre *30 aziende agroalimentari*; mentre *trenta* sono le *masterclass* coordinate da esperti che racconteranno vini e birre artigianali. Grande attenzione al mondo della *ristorazione di prestigio*: la cene d’autore dal tema “Giochi senza Frontiere” ospiterà gli chef stellati Roy Caceres, Lorenzo Cogo e Accursio Craparo. *Venti i cooking show* che vedranno ai fornelli chef di ogni parte d’Italia.

Taormina Gourmet 2018 rinnova inoltre il suo omaggio alla viticultura siciliana con la terza edizione del *Sicilian Wine Awards*, il concorso che premia i migliori vini siciliani valutati da una giuria d’eccezione presieduta da *Daniele Cernilli, alias Doctor Wine*.