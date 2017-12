Stefania Spampinato, la Carina De Luca di Grey's Anatomy, a Modica. - Ragusa Oggi

Stefania Spampinato, la Carina De Luca di Grey’s Anatomy, a Modica.

Condividi su:

Direttamente da Grey’s Anatomy sino a Video Regione, Carina De Luca, al secolo STEFANIA SPAMPINATO, l’unica attrice italiana della fiction americana è in questi giorni in Sicilia per trascorrere le vacanze natalizie.

Stefania Spampinato ha fatto anche una “puntatina” a Modica, città che conosce molto bene e che non manca mai di apprezzare.

Ha visitato i luoghi culto della città non mancando di passare dalla Antica dolceria Bonajuto e da palazzo di Città dove è stata ricevuta dal primo cittadino Ignazio Abbate,

Con lei,il direttore di Video Regione, che ha postato la foto su Facebook, ha realizzato una lunga intervista che andrà in onda venerdì, alle 21.15, sul canale 16.

Dopo il lutto, le tragedie, gli abbandoni, i processi, i tradimenti, l’esplosione in ospedale, nelle corsie di Grey’s Anatomy sono tornate in questa nuova serie oltre alla costante voglia di salvare vita, la gioia, l’umorismo e l’amore. Ma anche la lingua italiana da quando arrivata la nuova protagonista: la dottoressa lesbo, la modella e attrice catanese appunto Stefania Spampinato che interpreta la ginecologa lesbo che studia le cellule cerebrali femminili durante l’orgasmo ed è la sorella del dottor Andrew De Luca interpretato da Giacomo Gianniotti.