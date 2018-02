Si è insediata Filippina Cocuzza, nuovo prefetto di Ragusa: "E' con orgoglio che avvio questo incarico" - Ragusa Oggi

Si è insediata Filippina Cocuzza, nuovo prefetto di Ragusa: “E’ con orgoglio che avvio questo incarico”

Condividi su:

*Si è già insediata la dottoressa Filippina Cocuzza, nuovo prefetto di Ragusa, che ricopre questo incarico dopo la dottoressa Maria Carmela Librizzi trasferita a Messina. Stamani l’incontro con la stampa per il primo contatto ufficiale non solo con gli organi di informazione ma anche con la collettività iblea. E proprio alla comunità ragusana è dedicato il suo messaggio che vi proponiamo integralmente: “E’ con orgoglio e particolare soddisfazione che assumo la guida della Prefettura di Ragusa, provincia che ho sempre ritenuto tra le più belle ed operose della Sicilia, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco per la splendida architettura barocca e caratterizzata da un contesto economico in netta controtendenza rispetto al resto dell’isola per l’alto indice di imprenditorialità e di produzione agricola che la connota. *

*Un cordiale saluto rivolgo alla collettività iblea, ricca di valori, storia e tradizioni, alle Autorità civili, militari e religiose, alla Deputazione nazionale e regionale, ai Sindaci e agli Amministratori locali ai quali offro la più ampia collaborazione, alla Magistratura, alle Organizzazioni dei lavoratori, alle categorie economiche, alle Associazioni, al Volontariato, a tutti gli Enti e non ultimi agli esponenti del mondo della cultura e agli Organi di informazione, preziosi strumenti e imprescindibili veicoli di conoscenza che assolvono un ruolo di grande rilievo sociale, specie per i più giovani, oggi molto più che in passato.*

*Sono profondamente consapevole che l’attuale momento richieda un impegno comune per affrontare al meglio le criticità, per consolidare i traguardi raggiunti e perseguire nuovi e ulteriori obiettivi di progresso e di sviluppo, di pace sociale e di coesione civile; obiettivi che richiedono il massimo sforzo anche nell’intento di ottenere sempre più alti livelli di solidarietà verso le fasce più deboli della comunità, purtroppo sempre più numerose e che meritano prioritaria attenzione.*

*Sarà un cammino non sempre privo di ostacoli per il quale risulterà decisivo l’impegno incondizionato di tutti nella ricerca condivisa di risposte concrete, senza risparmio di energie e con responsabile fermezza e determinazione nell’intransigente difesa delle Istituzioni e della Legalità.*

* So che tanto è stato fatto e su questo solco già tracciato intendo pormi mettendo a disposizione l’impegno dell’Ufficio Territoriale del Governo che da oggi ho l’onore di guidare. Ciò al fine esclusivo di garantire un servizio a tutta la comunità ragusana, promuovendo e consolidando sinergie tra i diversi soggetti coinvolti sostenendo con forza le istanze di coloro che, con fiducia, credono nelle Istituzioni per l’affermazione dei diritti garantiti dalla Costituzione”.*

*[image: Immagine incorporata 1]*