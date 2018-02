Raddoppio Rg-Ct, le rassicurazioni del premier Gentiloni nell'incontro con Nello Dipasquale - Ragusa Oggi

Raddoppio Rg-Ct, le rassicurazioni del premier Gentiloni nell’incontro con Nello Dipasquale

Condividi su:

A margine degli incontri che il premier Gentiloni oggi in Sicilia è stato possibile confrontarsi sul progetto di raddoppio della Ragusa – Catania che è stato in questi giorni oggetto di discussione anche di natura politica. Sono arrivate rassicurazioni rispetto al passaggio al Cipe. Lo conferma l’on. Nello Dipasquale.

“Abbiamo sottoposto la questione dello stop all’iter per il raddoppio della Ragusa-Catania direttamente al premier Gentiloni, proprio mentre si trovava nel capoluogo etneo per alcune visite istituzionali e abbiamo avuto modo di incassare, ancora una volta, le rassicurazioni del Governo”. Lo annuncia il parlamentare regionale del Partito Democratico, on. Nello Dipasquale, segretario alla Presidenza dell’ARS.

“Il presidente Gentiloni – riferisce Dipasquale – ha assicurato che sarà suo preciso impegno occuparsi dell’iter e far sì che il progetto approdi al Cipe alla prossima seduta utile”.