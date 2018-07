Protesta a Vittoria i produttori bloccano l’ingresso del mercato ortofrutticolo. Il comitato anticrisi incontra la Prefetta - Ragusa Oggi

Protesta a Vittoria i produttori bloccano l’ingresso del mercato ortofrutticolo. Il comitato anticrisi incontra la Prefetta

31 luglio 2018

L’Unione Europea ha deciso di dare il via libera all’ingresso di prodotti orticoli dal Sahara occidentale e gli agricoltori siciliani, ancora una volta, tremano. In particolare l’Europa è pronta ad autorizzare l’ingresso di 5000 mila ettari di pomodoro dal Sahara Occidentale. Il provvedimento, approvato dalla Commissione Agricoltura di Bruxelles, approderà presto in aula e sarà operativo. Ieri mattina, i produttori hanno avviato una forte azione di protesta davanti all’ingresso del mercato ortofrutticolo di Vittoria. A tutti hanno chiesto di non far entrare la merce: una sorta di «serrata volontaria» che ha fatto registrare quasi il massimo delle adesioni. La protesta continuerà nei prossimi giorni. A guidare la protesta è il «Comitato Anticrisi Agricoltura Sicilia», con in testa Angelo Giacchi e Antonio Pappalardo. È sorto anche un comitato di coordinamento. Proprio il Comitato ha sospeso poco fa la protesta in quanto la Prefetta di Ragusa ha deciso di incontrare nel pomeriggio una delegazione per ascoltare le problematiche che stanno mettendo in ginocchio il settore agricolo ed intere comunità che vivono esclusivamente di agricoltura.

