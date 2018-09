Presso l'Ugl Ragusa lo sportello universitario gestito da Alleanza Universitaria - Ragusa Oggi

Presso l’Ugl Ragusa lo sportello universitario gestito da Alleanza Universitaria

La *Segretaria provinciale UGL di Ragusa*, *Gianna Dimartino*, comunica che è sempre attivo lo *Sportello per studenti* universitari di “Alleanza Universitaria” , *presso la sede sindacale di UGL Ragusa, in via Vincenzo Lorefice 2 <maps.google.com/?q=via+Vincenzo+Lorefice+2&entry=gmail&source=g> , aperto ogni martedì e giovedì ,dalle ore 10 alle 12,30*. Soddisfacenti i risultati finora raggiunti per questo servizio, totalmente gratuito, a supporto degli studenti iscritti alle tante Facoltà dell’Università di Catania. Presso lo sportello sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni: orientamento matricole, iscrizioni, immatricolazioni, informazioni relative ai servizi esistenti presso l’Ersu, Borse di studio e agevolazioni, anticipo crediti, corsi singoli, e lavoro part/time. Per la continuità nella fruizione del servizio,è già attiva la pagina facebook e instagram dell’associazione Alleanza Universitaria. *Così interviene la Segretaria Gianna Dimartino:*” Attivando questo servizio, in collaborazione con Alleanza Universitaria,abbiamo creato un’occasione importante per i tanti studenti ragusani iscritti a Catania, che adesso possono rivogersi a questo Sportello, ed evitare così di recarsi ogni volta a Catania anche per le informazioni e i sevizi di base. Questo importante servizio si aggiunge ai nostri servizi sindacali e del nostro CAF Ugl, per meglio soddisfare i bisogni dei cittadini iblei”. Il servizio è gestito da un team preparato: *Alberto Di Stefano*, consigliere di Alleanza Universitaria -studentedi ingegneria industriale; Simone Diquattro, studente di economia aziendale; *Luca battaglia*, studente di economia; *Chiara Migliorisi*, studentessa di economia. “Obiettivo dell’iniziativa – dichiara il consigliere *Alberto Distefano* – è quello di facilitare le procedure burocratiche riducendo così le distanze tra l’università e gli studenti. Ringraziamo, Gianna Dimartino, segretario provinciale UGL di Ragusa, per essersi reso disponibile alla collaborazione mettendo a disposizione il proprio CAF. “In seguito al successo scaturito dagli sportelli aperti in questi anni in Sicilia orientale, siamo giunti sino a Ragusa – dichiara *Francesco Ferlito*, *presidente dell’associazione* *Alleanza Universitaria*- La nostra associazione cerca di accorciare le distanze tra l’ateneo e l’interland ragusano per garantire una continuità nei servizi verso i nostri colleghi studenti. Indubbio é che tutto questo non sarebbe stato possibile senza la caparbietà e la tenacia dell’intero gruppo che quotidianamente si impegna a far crescere il progetto; ed in ultimo ma non per ultimo, grazie al sindacato UGL per il supporto e la collaborazione”. “Le difficoltà amministrative rischiano di rallentare soprattutto le giovani matricole – continua *Simone Diquattro* – per cui lo sportello evita di far recare molti neo-studenti presso gli uffici del capoluogo etneo. Ringrazio Francesco e Alberto per avermi coinvolto nel progetto”.