Prende il via la nuova stagione della Conad Scherma Modica - Ragusa Oggi

Prende il via la nuova stagione della Conad Scherma Modica

Con ancora l’eco del titolo mondiale a squadre di fine luglio per l’alfiere della Conad Scherma Modica Giorgio Avola in Cina, è già tempo di ripartire per la nuova stagione agonistica 2018/2019 della Conad Scherma Modica.

Dopo aver preso parte a diversi camp e stage estivi da Folgaria in Trentino, a Sibari in Calabria, gli atleti agonisti del sodalizio modicano da qualche giorno hanno ripreso la preparazione fisica sotto le direttive del Prof Emanuele Cappello. Hanno cominciato le categorie Allievi, Cadetti e Giovani, a cui seguiranno da lunedì 10 della prossima settimana le categorie Ragazzi, Giovanissimi e Maschietti. Per tutte le categorie che svolgeranno attività agonistica, questo intenso primo periodo dedicato unicamente alla preparazione fisico/atletico sarà la base fondamentale su cui dovrà reggersi la preparazione tecnico-schermistica delle prossime settimane, con cui poi affrontare i numerosi impegni agonistici stagionali.

Dal 17 settembre poi il PalaMoak tornerà ad ospitare anche le categorie dei più piccoli, già praticanti ma ancora non agonisti: Prime Lame ed Esordienti.

Infine l’ultima settimana di settembre le porte della sala scherma si apriranno a tutti coloro che vorranno provare a conoscere questa disciplina mediante l’iscrizione ai corsi promozionali. Si svolgeranno corsi promozionali di attività ludico-motoria a partire dai 5/6 anni; il 35º Corso Scolastico Gratuito, patrocinato dal Comune di Modica, e rivolto a tutti i bambini delle scuole elementari della città; corsi promozionali di scherma paralimpica ed infine anche per adulti che volessero avvicinarsi alla disciplina della scherma.

I primi impegni agonistici vedranno in pedana già questo weekend a Catania per il Trofeo Arcidiacono gli spadisti Alessandro Granata, Lorenzo Calabrese e Davide Desè; mentre tra due settimane si svolgerà la fase nazionale del trofeo CONI, con il nostro Francesco Spampinato chiamato a rappresentare la Sicilia nel fioretto maschile.