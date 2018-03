Porticciolo di Donnalucata, rassicurazioni da Regione, intanto 5Stelle presentano interrogazione - Ragusa Oggi

Porticciolo di Donnalucata, rassicurazioni da Regione, intanto 5Stelle presentano interrogazione

Condividi su:

di Redazione Economia 15 marzo 2018 12:20

L’assessore sciclitana Viviana Pitrolo si è recata ieri a Palermo, presso l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, per accelerare l’iter autorizzativo della rimozione delle alghe dal porticciolo di Donnalucata. Un iter iniziato nel mese di febbraio e in stallo per circa un mese per via anche delle alternanze nella direzione dei Dipartimenti regionali. L’amministrazione si sta adoperando per integrare la pratica secondo le richieste avanzate dagli uffici regionali competenti e nel rispetto della normativa vigente in merito alla rimozione, stoccaggio e successivo riutilizzo della Posidonia. Da Palermo hanno assicurato piena collaborazione nell’affrontare l’emergenza che blocca l’utilizzo dell’area portuale di Donnalucata. A giorni, dunque, auspichiamo l’arrivo del disco verde per la bonifica del sito. “In totale sinergia con la consigliera comunale del M5S di Scicli Concetta Morana, che per prima mi ha sollevato il problema, ho presentato un’interrogazione affinché giunga al Governo regionale un atto decisivo che porti a provvedimenti urgenti e concreti per risolvere la situazione del porticciolo di Donnalucata”. Lo dice la deputata siciliana del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo in merito all’annosa questione del porto della frazione marinara di Scicli che puntualmente, ogni anno, a causa della mancata escavazione dei fondali, si ritrova in uno stato di evidentissimo abbandono, con massicci ed ingiustificabili episodi di insabbiamento e di proliferazione incontrollata delle alghe. “La situazione, da qualche anno a questa parte, è sempre più peggiorata – prosegue la Campo – con gravi ripercussioni sulla salute pubblica, per via del naturale processo putrefattivo anaerobico delle alghe stesse e dei depositi di sabbia marcescente, e perché, fra l’altro, la situazione di estremo degrado si estende anche alle spiagge limitrofe con grave danno per la frazione tutta". Messa in sicurezza del porticciolo di Donnalucata. Finalmente qualcosa si muove. A comunicarlo l’on. Orazio Ragusa dopo che l’assessorato regionale Territorio e Ambiente ha inviato una nota al Comune di Scicli, e per conoscenza alla Capitaneria di porto di Pozzallo, alla Protezione civile regionale e al provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria del ministero delle Infrastrutture, protocollo n. 15.942 del 14 marzo, in cui viene richiesta la redazione di un progetto definitivo, sulla scorta di opportuni studi specialistici sia dal punto di vista idraulico-marittimo che dal punto di vista geomorfologico e ambientale, con particolare riferimento ai presumibili effetti sulla dinamica dei litorali, che dovrà essere risolutivo delle problematiche del porticciolo. “Dopo anni e anni di solleciti – spiega l’on. Ragusa – stiamo arrivando al dunque.

Condividi su: