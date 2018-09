Parto in ambulanza. Tra Ragusa e Santa Croce nasce neonata di quasi 4 kg - Ragusa Oggi

Parto in ambulanza. Tra Ragusa e Santa Croce nasce neonata di quasi 4 kg

Condividi su:

Due parti sono avvenuti a bordo di ambulanze del 118 siciliano: nel Ragusano e in provincia di Agrigento, entrambi a lieto fine. «L’ennesima dimostrazione della notevole professionalità di tutti coloro che a vario titolo prestano servizio nel 118 in Sicilia», sottolinea Roberto Colletti, amministratore unico della Seus. Pesa quasi 3,9 chili la neonata data alla luce il 3 settembre da una trentacinquenne di Santa Croce Camerina.

Inviata in piena notte un’ambulanza con gli autisti-soccorritori, gli operatori si sono resi conto che il parto era imminente, da qui la decisione di richiedere l’intervento di un’ambulanza con il medico a bordo, proveniente da Ragusa. Il «rendez-vous» è avvenuto nella zona industriale alle porte della città. Il taglio del cordone ombelicale è stato effettuato poco prima delle due di notte, e la neonata e la madre sono state poi condotte all’ospedale «Paternò Arezzo». L’altro parto è avvenuto ieri tra tra Racalmuto e Grotte.