Otto atlete biancoverdi al Trofeo delle Regioni. Venerdì la finale regionale Under 18 - Ragusa Oggi

Otto atlete biancoverdi al Trofeo delle Regioni. Venerdì la finale regionale Under 18

Ben 8 atlete della Passalacqua Ragusa sulle 12 provenienti da tutta la Sicilia, hanno partecipato al Trofeo delle Regioni che si è svolto lo scorso fine settimana a Seregno, in Brianza. La comitiva siciliana è stata guidata dal responsabile tecnico territoriale sia maschile che femminile, Ninni Gebbia, che in seno alla società biancoverde è anche assistant coach della prima squadra e responsabile del settore giovanile. Le otto atlete biancoverdi erano Melaine Olodo, Kiana Ferreyra, Vittoria Gurrieri, Chiara Gulino, Francesca Bocchieri, Francesca Gurrieri, Carla Mallo, Giulia Trovato. La delegazione siciliana si è classificata all’ottavo posto su 16 formazioni, vincendo le prime due partite Sardegna e Toscana e perdendo la partita che valeva l’accesso nelle prime quattro posizioni contro l’Emilia Romagna, che poi è andata in finale, senza l’apporto di Ferreyra che nelle prime due partite aveva messo a segno 18 e 20 punti personali. “Il bilancio è comunque positivo – commenta Ninni Gebbia – dal momento che anche quando abbiamo perso ce la siamo giocata con tutti. Potevamo fare sicuramente meglio se solo avessimo avuto un pizzico di buona sorte in più”. Intanto le nostre giovani aquile Under 18 saranno impegnate venerdì alle 18,20 al Palaminardi di Ragusa con la Verga Palermo nella gara di ritorno che assegnerà il titolo di campione regionale. Nella gara d’andata le biancoverdi avevano battuto a domicilio le palermitane di 24 puntiLa gara darà accesso alla fase interregionale che si disputerà nel Lazio il 30 aprile, 1 e due maggio dove ad attendere la vincitrice della Sicilia ci sarà la prima della Campania (Battipaglia), San Giovanni Valdarno e una quarta squadra uscente da uno spareggio. Un girone dei più difficili che vedrà le prime due accedere alle finali nazionali.