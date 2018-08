Nuovi repellenti contro le 'super zanzare' che portano malattie. Intanto a Ragusa diffuso calendario disinfestazione - Ragusa Oggi

Nuovi repellenti contro le ‘super zanzare’ che portano malattie. Intanto a Ragusa diffuso calendario disinfestazione

Sviluppate nuove armi per la guerra alle zanzare: si tratta di repellenti di nuova generazione, basati su molecole di origine naturale, che riescono a tenere alla larga anche quei ‘super insetti’ diventati resistenti ai tradizionali insetticidi piretroidi. Utili per combattere pericolose malattie infettive come malaria, West Nile, Dengue e Zika – che ogni anno colpiscono 700 milioni di persone nel mondo causando oltre un milione di vittime – questi nuovi prodotti sono stati sviluppati negli Stati Uniti dai ricercatori dell’Università dell’Iowa, che presentano i risultati dei primi test di laboratorio a Boston, in occasione del meeting annuale della Società chimica americana (Acs).

“I nostri repellenti imitano ciò che fa già la natura”, spiega il ricercatore Joel R. Coats. “Prendiamo ad esempio la citronella, un repellente derivato dalla pianta lemongrass: contiene oli essenziali che sono stati usati per secoli contro le zanzare, ma non dura abbastanza e viene facilmente spazzata via. I nostri repellenti di nuova generazione, invece, sono delle varianti di prodotti naturali che durano di più”.

La loro efficacia è stata testata su tre zanzare: la Culex pipiens (veicolo del virus West Nile), la zanzara Aedes aegypti (portatrice di febbre gialla, Zika e Dengue), e l’Anopheles gambiae (veicolo di malaria).

PROGRAMMA DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DI RAGUSA

11 SETTEMBRE 2018 DALLE ORE 01,00- ZONE ESTERNE MARINA DI

RAGUSA – MARINA DI RAGUSA – C.DA DI RECUPERO EDILIZIO

Branco Piccolo, Branco Grande, Passo Marinaro, Punta Braccetto, Zona Castello

Donnafugata, Castellana Vecchia e Nuova, Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, C.da Gaddimeli, Villaggio Santa Maria degli Angeli, Villaggio Orchidea, C.da Gatto Corvino, Villaggio Cammei, C.da Principe, C.da Eredità, Villaggio 2000, Fontana Nuova, C.da Mangiabove, C.da Cerasa, C.da Palazzo, Via Nave (ex C.da Nave), Villaggio Primavera, Marina di Ragusa.

12 SETTEMBRE 2018 DALLE ORE 01,00- IBLA – S. GIACOMO – C.DE DI

RECUPERO RAGUSA

San Giacomo, Zona V.le delle Americhe, C.da Tre Casuzze, Villaggio Monachella I° e II°, C.da Nunziata, C.da Cisternazzi, C.da Puntarazzi, C.da Ginestra, C.da Cimillà, C.da Pozzillo, C.da Poggio del Sole, C.da Serra Limena, Zona Pianetti – Bruscè, Selvaggio Campo Sportivo, Zona V.le Europa, Zona Ville e Vallate, n. 8 Zone a verde come: Largo San Paolo, Ibla, Zona Lusia, Vallata Santa Domenica e di Modica, Mercato Ortofrutticolo, Discarica, Ville.

13 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 01,00 RAGUSA – ZONE

ORIENTATIVAMENTE DELIMITATE DALLE SEGUENTI VIE:

Vallata S. Domenica (Via Natalelli), Via Roma, V.le del Fante, Via Dante, P.zza Stazione, P.zza Libertà, V.le Sicilia, Zone Ospedale, Via Leonardo Da Vinci, Zona Cimitero, Via Armando Diaz,Via Risorgimento, Zona Marsala, P.zza Cappuccini, P.zza S. Giovanni, C.so Italia, Via Mariannina Schininà, Zona V.le Europa, Via G. B. Odierna, Via Paestum, Via Carducci, Via N. Colaianni, Via Padre Anselmo, Via Sacra Famiglia, Villa Pax, Via G. Di Vittorio, Campo Boario, Via Plebiscito,

Via Ugo La Malfa, P.zza Don Luigi Sturzo, Via Cadorna, Via Nicastro, Via Mongibello, Via Galvani, Via Ragazzi del ’99, Via della Costituzione, V.le dei Platani, Via Archimede, Zona Selvaggio, C.da Palazzo Uccello.

N.B. NEI GIORNI E NELLE LOCALITA’ SOPRAINDICATI SI RENDE NECESSARIO EVITARE L’ESPOSIZIONE DI ALIMENTI. BIANCHERIA, AVENDO CURA, ALTRESI’, DI CHIUDERE LE IMPOSTE.