Notti d'Oriente a Modica. In piazza Matteotti il 15 settembre - Ragusa Oggi

Notti d’Oriente a Modica. In piazza Matteotti il 15 settembre

Le “Notti d’Oriente” tra danza, arte e musica saranno le assolute protagoniste il prossimo 15 settembre in piazza Matteotti a Modica. Dalle ore 21:00, si vivranno le vibranti note e il grande fascino di un territorio lontano, tutto da scoprire con uno spettacolo davvero imperdibile. La famosa città barocca sarà il luogo in cui potrete vivere la magia del mondo orientale attraverso artisti di calibro internazionale. La seconda edizione dell’International Oriental Art Dance, organizzata dal gruppo Siquelia con art director Saida Dance, porterà in scena le atmosfere di un mondo straordinario con delle coreografie dedicate allo stile di danza orientale. Un grande appuntamento per tutti gli appassionati di questa danza e non solo. Crescono infatti in tutta Italia le percentuali di iscrizioni a corsi e partecipazioni a stage della danza del ventre, alla ricerca della sensualità e del benessere fisico.