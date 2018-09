Nel Ragusa Calcio giocherà l'attaccante ivoriano Aristide Kinna. Prima era nel Marina di Ragusa - Ragusa Oggi

Nel Ragusa Calcio giocherà l’attaccante ivoriano Aristide Kinna. Prima era nel Marina di Ragusa

Un nuovo arrivo per l’Asd Ragusa Calcio 1949. Si tratta di Aristide Kinna, attaccante, classe 1999, alto 185 centimetri per 87 kg. Kinna, originario della Costa d’Avorio, è approdato in Sicilia 5 anni fa. L’anno scorso ha giocato nel Paternò e nel Marina di Ragusa anche se la sua preparazione atletica era stata effettuata con il Ragusa in Eccellenza. Ecco perché Kinna, conoscendo quanto accaduto nel recente passato, ha ritenuto che la società azzurra costituita quest’anno sia totalmente differente, con molto dinamismo e voglia di fare, e punti ad ottenere obiettivi importanti. Nonostante sia approdato da poco nell’Asd Ragusa Calcio 1949, Kinna ha avuto modo di constatare la creazione di un bel rapporto con i compagni di squadra ed è pronto a dare il massimo per questa stagione che prenderà il via domenica 9 settembre, alle 15,30, sul campo del New Pozzallo.