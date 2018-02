Mountain Bike: nasce l'Mtb Euromotor Team Ragusa, domenica prima gara di Coppa Sicilia Xc a Siracusa - Ragusa Oggi

Mountain Bike: nasce l’Mtb Euromotor Team Ragusa, domenica prima gara di Coppa Sicilia Xc a Siracusa

Nuova stagione e nuova squadra. Prende il via domenica 11 febbraio la stagione 2018 di Coppa Sicilia Xc che vedrà ai nastri di partenza anche la Mtb Euromotor Team Ragusa che nasce dall’esperienza maturata nel corso di questi ultimi anni dalla Bike & Co. Motivatissimo il sodalizio che, guidato dai tecnici Giuseppe Nascondiglio e Alessio Pagano, sarà impegnato per il battesimo del fuoco in programma a Siracusa che, per la prima volta, ospiterà una kermesse di Coppa Sicilia lungo un tracciato medio-facile anche se tutto da scoprire. Durante la stagione invernale, gli atleti della Mtb Euromotor Team Ragusa si sono allenati con notevole intensità e sono pronti a dare il massimo. La squadra che correrà domenica è formata da: Federica Occhipinti (categoria allieve primo anno), Federico Campo (U23), Davide Distefano (junior), Gabriele Bellina Terra (esordiente secondo anno), Andrea Iurato (esordiente primo anno), Lorenzo Occhipinti (allievi primo anno), Riccardo Cannavò (allievi secondo anno), Enrico La Terra (junior secondo anno). “Si tratta – dice Nascondiglio – di un gruppo molto composito che ha l’opportunità di ben figurare. Ringraziamo gli sponsor che ci sostengono e in particolare Euromotor che ha voluto legare il proprio nome alla nostra società. Puntiamo ad ottenere risultati di rilievo nel corso di questa stagione”.