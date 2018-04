Morto Vittorio Taviani, regista, insieme al fratello anche di Kaos, lo storico film girato in provincia di Ragusa - Ragusa Oggi

Morto Vittorio Taviani, regista, insieme al fratello anche di Kaos, lo storico film girato in provincia di Ragusa

E’ morto a Roma, malato da tempo, il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77) a La Notte di San Lorenzo a Kaos fino a Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino e David di Donatello per miglior film e miglior regista). Lo annuncia all’ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente ne funerali ma il corpo del regista verrà cremato in forma strettamente privata.Fratello maggiore di Paolo, Vittorio era nato a San Miniato in Toscana il 20 settembre del 1929. Il Festival del Cinema di Venezia gli ha riconosciuto il Leone d’Oro alla carriera nel 1986. Il film Kaos è stato girato in gran parte anche in provincia di Ragusa, in particolare nelle campagne e al castello di Donnafugata. Un classico imperdibile, in cui va evidenziata la partecipazione di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con la famosissima scena della giara “ricucita” con all’interno uno dei due attori palermitani. fonte Ansa