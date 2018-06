Meteo weekend: tempo in graduale miglioramento ma con instabilità pomeridiana - Ragusa Oggi

Meteo weekend: tempo in graduale miglioramento ma con instabilità pomeridiana

Con la giornata di oggi è entrato nel vivo il break estivo che sta interessando gran parte del centro e del sud Italia. La *goccia fredda*, portatasi in queste ore col suo minimo (1004/1006 hPa) sul basso Tirreno, tenderà a traslare già da questa sera prima sullo *Ionio* e da domani si dirigerà rapidamente verso le *Grecia*. Tale spostamento vedrà come risposta una graduale elevazione dell’anticiclone delle Azzorre su tutta l’Europa occidentale avvolgendo anche il centro-nord dell’Italia, mentre il *centro sud e la Sicilia*rimanendo scoperti dalla cupola anticiclonica, subiranno l’influenza di modeste infiltrazioni di *aria fresca e instabile* provenienti dai Balcani in un contesto comunque di graduale e generale miglioramento seppur sotto un profilo termico ancora su valori inferiori alle medie stagionali.

*EVOLUZIONE PER IL WEEKEND*

*venerdì 15 giugno:* nella*notte* fino alle *prime ore del giorno* assisteremo assisteremo alla formazione di temporali marittimi sul basso Tirreno che sfileranno per lo più a pelo-costa. Non sono da escludersi tuttavia parziali coinvolgimenti della costa del*trapanese e del palermitano* mentre i temporali colpiranno in maniera più decisa le isole Eolie. Migliora *dal pomeriggio* sulle aree costiere mentre temporali interessaranno l’area etnea, localmente l’area fra palermitano e agrigentino, gli Iblei e un po’ tutto il ragusano. Proprio sul ragusano saranno probabili sconfinamenti sulla costa meridionale. I *venti* soffieranno moderati o sostenuti di maestrale, forti sul Canale di Sicilia mentre *mari* risulteranno mossi o molto mossi.*Temperature* in lieve aumento e inferiori alle medie stagionali.

*Sabato 16 giugno:* cielo irregolarmente nuvoloso sulla fascia tirrenica con possibili fenomeni a carattere isolato specie fra palermitano e trapanese, altrove nubi sparse. Nel pomeriggio possibili temporali su area etnea e Iblei, in esaurimento entro sera. *Ventilazione* moderata o localmente forte di maestrale; *mari* mossi, molto mosso il Canale di Sicilia e i bacini meridionali. *Temperature*in lieve aumento ma ancora inferiori alle medie stagionali, punte di +30 °C fra ennese e siracusano.

*Domenica 17 giugno:* giornata maggiormente soleggiata con cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulla costa tirrenica. Possibili brevi rovesci sull’area etnea in esaurimento entro sera. I *venti* soffieranno moderati di maestrale, ancora forti sul Canale di Sicilia mentre i*mari* risulteranno mossi.* Temperature* in lieve aumento e ancora inferiori alle medie stagionali, punte di +32 °C fra ennese e siracusano.

*TENDENZA SUCCESSIVA:* il lieve movimento retrogrado della goccia fredda ormai posizionatasi sulla Grecia potrebbe favorire ad inizio settimana un’accentuazione dell’instabilità con l’arrivo di nuovi temporali pomeridiani. Esamineremo nel dettaglio la situazione nel nostro prossimo editoriale.

*Articolo di: Stefano Albanese*

*©centrometeosicilia.it *