L'inverno non molla la presa con freddo e vento su tutta la Sicilia. - Ragusa Oggi

L’inverno non molla la presa con freddo e vento su tutta la Sicilia.

L’ennesimo vortice ciclonico ha colpito nelle ultime ore l’Italia centro-meridionale portando maltempo diffuso.

Da segnalare venti burrascosi in particolare al Centrosud.

Non sono mancate violente mareggiate sulle coste esposte in particolare sulle Isole Maggiori e in Calabria;

Una nuova perturbazione è attesa per giovedì con piogge e temporali diffusi.

Rovesci di neve pure in Calabria e Sicilia mediamente oltre i 700-1100m. Il tutto accompagnato ancora una volta da venti forti in rotazione tra Grecale e Maestrale, con mari agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole.

Non è tuttavia finita: nel weekend una nuova perturbazione sembra puntare Sud, Isole e poi medio versante adriatico con ulteriore carico di pioggia e neve inizialmente a quote ancora medio-basse”

“Le temperature saranno infatti in generale calo. Al Sud si perderanno fino a 8-10°C in particolare sui versanti adriatici.

“Il trend instabile e a tratti freddo proseguirà con tutta probabilità almeno sino ai primi di Aprile, Pasqua compresa. Nuove perturbazioni sono attese con fasi piovose alternati a pause asciutte e soleggiate, con clima a tratti freddo e sotto media ed episodi nevosi anche a quote medio-basse”