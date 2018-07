L'emigrazione dei siciliani per il lavoro. Oggi come ieri, forse più di ieri. Questa sera nell'ultima puntata di stagione de "Il cacciatore" di Emiliano Di Rosa su Videoregione - Ragusa Oggi

L’emigrazione dei siciliani per il lavoro. Oggi come ieri, forse più di ieri. Questa sera nell’ultima puntata di stagione de “Il cacciatore” di Emiliano Di Rosa su Videoregione

Condividi su:

Tutte le cose che non vanno in Sicilia nel mondo del lavoro ma, come sempre, anche un filo di speranza. Ma il lavoro rende liberi davvero? Stasera su Videoregione nell’ultima puntata di stagione de “Il cacciatore”, il giornalista Emiliano Di Rosa raccoglie le testimonianze di chi è partito e di chi intende partire perché in questa terra bellissima il lavoro non c’è. Lo spaccato di un’emigrazione che oggi come ieri, e forse più di ieri, ci fa riflettere. Una puntata da vedere in tv sul canale 16 del digitale terrestre alle ore 20 su Videoregione.