L'eclettica musica dell'artista Maarja Nuut per la stagione musicale “Paralleli Sonori” a Vittoria - Ragusa Oggi

L’eclettica musica dell’artista Maarja Nuut per la stagione musicale “Paralleli Sonori” a Vittoria

Condividi su:

VITTORIA (RG) – E’ sempre “ora”: adesso e nel passato, le melodie sono fresche come improvvisazioni. Una voce, un violino ed una loop station ed è magia. A crearla e regalarla al suo pubblico, Maarja Nuut che chiuderà la fortunata stagione musicale “Paralleli Sonori” del Teatro Vittoria Colonna di Vittoria, con la direzione artistica di Alessandro Nobile. Sabato 5 maggio, alle ore 21.00, l’artista originaria del Nord dell’Estonia, porterà a Vittoria la sua musica, un mix di melodie tradizionali da ballo, canzoni e storie dove l’elettronica dal vivo crea un paesaggio sonoro a strati profondi in uno spazio in cui il minimalismo e la musica sperimentale incontrano le tradizioni musicali dei villaggi dell’Europa prima della guerra.

Al suo secondo album, uscito da un paio d’anni, dal titolo “Une Meeles”, in estone “Catturati da un sogno”, dove vengono esplorati i confini tra sogni e realtà, Maarja Nuut conferma il suo straordinario talento che l’ha portata ad essere paragonata dalla critica alla violinista d’avanguardia Ceca Iva Bittová, a girare con i suoi concerti gli Stati Uniti, il Canada e l’Europa e ad esibirsi in vari importanti festival come Womex, Eurosonic Noordeslag, e GlobalFest.

“Cerco uno stato vivace e rilassato che generi musica – dice del suo lavoro – e mi faccia venire voglia di prolungare il momento, mentre altero i modi di vedere, sentire e percepire.” Il suo è infatti un mondo sonoro stravagante che sembra uscito da un libro di fiabe del Baltico, saldamente radicato nelle tradizioni dei villaggi e tuttavia completamente contemporaneo. La stagione “Paralleli sonori” è curata dall’associazione culturale Quattroetrentatre, presieduta da Claudio Zarba, e dal Comune di Vittoria. Per info e biglietteria agenzia di viaggi “Il Grande Volo” a Vittoria.