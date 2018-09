Le Vie dei Tesori debuttano a Ragusa, Modica e Scicli. Tre weekend per scoprire le città - Ragusa Oggi

Le Vie dei Tesori debuttano a Ragusa, Modica e Scicli. Tre weekend per scoprire le città

Anche la più orientale delle province siciliane accoglie *Le Vie dei Tesori*, il Festival che da dodici anni apre e racconta decine e decine di siti inediti a Palermo, trasformando la città in un unico museo diffuso, visitabile con un unico coupon. L’anno scorso, il primo progetto pilota: il festival è uscito dai confini palermitani e ha pacificamente “invaso” *Messina, Caltanissetta, Siracusa, Agrigento*, che hanno risposto in maniera straordinaria. Forte del successo ottenuto, il Festival quest’anno si allarga a tutta la Sicilia e aggiunge quindi *Ragusa, Modica, Scicli *e* Trapani*, nei tre weekend tra il 14 e il 30 settembre; poi i tradizionali 5 weekend a* Palermo *(dal 5 ottobre al 4 novembre) e infine *Catania (*dal 19 ottobre al 4 novembre). E un nuovo progetto-pilota, stavolta in Nord Italia.

Nel Val di Noto, quindi, “rispondono” all’appello in tre: Ragusa l’elegante, Modica, l’intellettuale e Scicli, piccolo gioiello barocco. In tutto, 48 luoghi, divisi tra i 19 di Ragusa, 13 di Modica e 15 a Scicli. Tra cattedrali barocche e piccole chiese nascoste, circoli e palazzi nobiliari, musei, giardini e persino un piccolo teatro. Tutti ad 1 euro.

La prima edizione de *Le Vie dei Tesori a Ragusa, Modica e Scicli *verrà presentata *mercoledì (12 settembre) alle 15,30 nella sala Giunta del Comune di Ragusa* (corso Italia 72).