Le salse pronte Agromonte premiate Prodotto Food 2018 - Ragusa Oggi

Le salse pronte Agromonte premiate Prodotto Food 2018

Condividi su:

*Chiaramonte Gulfi *- La linea di *Salse pronte Agromonte* si è aggiudicata il premio *Prodotto FOOD 2018*, il riconoscimento istituito dalla rivista FOOD per valorizzare i prodotti più innovativi della filiera alimentare italiana.

Due i prodotti di Agromonte in nomination: la nuova passata di Pomodoro e datterino, classificatasi nella terna dei vincitori, per la categoria Conserve vegetali, e la linea di Salse pronte per la categoria Salse e condimenti. Sono state quest’ultime, lanciate con il restyling della nuova etichetta a fine 2017 sul mercato, ad aver ottenuto il miglior giudizio da parte di una giuria di esperti.

La cerimonia di premiazione, tenutasi a Milano il giorno 5 marzo, presso la sede del Gruppo 24 Ore, a seguito del convegno FOOD MATCH, ha visto la partecipazione di oltre 184 aziende suddivise in 17 categorie merceologiche.

Presenti sul palco a ritirare il premio, la responsabile marketing *Miriam Arestia *insieme alla sorella *Giusy*: “*Questo premio è per noi motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. E’ stato un anno di cambiamenti positivi che hanno fatto crescere l’azienda e il brand. Vedere riconosciuti i nostri sforzi, ci sprona a continuare sulla strada dell’innovazione e a fare del nostro meglio per garantire, ai consumatori, un’offerta che sia sempre di qualità.*” – ha dichiarato *Miriam Arestia*.

La linea di Salse pronte sono state premiate dalla giuria per il restyling del packaging capace di esaltare la forte identità di marca, attraverso il richiamo ai valori di tradizione, sicilianità e premiumness da sempre distintivi del brand. Grazie alle nuove etichette trasparenti, Agromonte ha dato risalto alla freschezza del prodotto, enfatizzando la provenienza delle materie prime utilizzate.

Agromonte, l’azienda ragusana che ha fatto del pomodorino ciliegino siciliano il suo portabandiera, ha saputo distinguersi in Italia e all’estero grazie alla cura che da sempre riserva nella ricerca di materie prime di qualità e alla loro trasformazione. La raccolta dei pomodori, come la loro lavorazione viene fatta ancora artigianalmente da personale esperto e qualificato. Da queste attenzioni nascono i prodotti Agromonte: freschi, autentici, che racchiudono nel loro sapore tutta la passione e la bontà della terra di Sicilia.