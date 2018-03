Le magliette che narrano la Sicilia. Ecco la storia di Amunì - Ragusa Oggi

Le magliette che narrano la Sicilia. Ecco la storia di Amunì

La storia di “Amunì”, un’idea nata per caso, in un caldo pomeriggio di giugno tra Milano e Palermo… Amunì che in dialetto significa “andiamo”, nasce dall’idea di 4 sorelle palermitane di creare un proprio brand… 4 sorelle totalmente diverse, un avvocato penalista, una dipendente di una multinazionale, una pedagogista e una futura broker che vive al nord.

In un pomeriggio di giugno, 2 delle 4 sorelle, precisamente la pedagogista e la futura broker, stavano comunicando tramite un comunicatore unico mezzo che permette alla pedagogista con l’uso degli occhi di parlare.

Ebbene scrivendosi, nacque l’idea di creare delle t-shirt con taschini personalizzabili da poter condividere con una persona lontana o vicina, un’amica/o, mamma, papà, figli e sorella. Intendiamoci, non una semplice maglietta, ma una t-shirt amunì unica capace di rappresentare il calore, l’energia, la solarità e le meraviglia della Sicilia bedda.

Comunicato anche alle altre sisters si mise in moto una macchina così potente che in pochi giorni vennero fuori un sacco di idee!!!!

E allora, quale nome più adatto, se non amunì??? Il logo di amunì raffigura una vecchina che è la mamma di queste 4 sorelle, “Donna amunì”!! Lei cuce tutti i taschini e crea di notte quelli più particolari. Non troverai mai 2 t-shirt “amunì” edizioni limitate uguali, perché “travagghiate a manu” ovvero “fatte a mano”.

Un brand giovane dinamico in grado di trasmettere tutto il loro amore nelle loro creazioni e che sembra avere un grande effetto su chiunque la indossi.

La strada da percorrere è ovviamente dura, a volte in salita, ma loro ci credono e quindi incrociamo le dita e speriamo che queste 4 ragazze facciano parlare di loro.

Ecco questa è la semplice storia di “Amunì”, storia di amore, famiglia, sogni e, perché no, di un pizzico di follia!

instagram: www.instagram.com/_amuni/?hl=it

fb: www.facebook.com/amunitshirt2017/

[image: Immagine incorporata 1]