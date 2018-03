Le idee di Youpolis volano in Spagna - Ragusa Oggi

Le idee di Youpolis volano in Spagna

Condividi su:

Al bando “Creazioni Giovani”, promosso dalla Regione Siciliana, l’Associazione per la Mobilitazione Sociale ONLUS di Palermo (AMS) è riuscita ad aggiudicarsi la partecipazione con un interessate proposta di progetto: “Giovani in Volo”.Tale progetto si è prefisso quale scopo quello di permettere a delle realtà associative siciliane di condividere – all’estero – le proprie esperienze nel campo del volontariato e Youpolis Sicilia rientra tra i gruppi dei vincitori. La città indicata per questo progetto di condivisione è Cuenca – città spagnola di 55.000 abitanti, della Regione di Castilla La Mancha – la quale sarà teatro di incontri, seminari e visite guidate. I nostri ragazzi, quindi, potranno – per la prima volta – vivere l’esperienza di “sharing ideas” in un contesto internazionale così da avere la possibilità d’implementare il proprio bagaglio civico attraverso la cooperazione. “Siamo entusiasti di aver raggiunto questo importante obiettivo” – afferma il Presidente di Youpolis Sicilia, Ismael Giovanni Scribano – “auspicandoci che sia solo l’inizio di una esponenziale crescita dell’intero gruppo. Siamo fiduciosi che questa esperienza permetterà di formare e/o consolidare i rapporti con altre realtà associative siciliane al fine di porre delle importanti basi per un futuro di sana rete e collaborazionismo.”

contributo editoriale di Matteo Burgio