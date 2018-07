L'avvocato Giuseppe Rollo mecenate della cultura iblea negli States. Ecco la sua storia che sarà premiata dai Ragusani nel Mondo - Ragusa Oggi

L’avvocato Giuseppe Rollo mecenate della cultura iblea negli States. Ecco la sua storia che sarà premiata dai Ragusani nel Mondo

RAGUSA – E’ un grande amico dell’associazione “Ragusani nel Mondo” ma è soprattutto un grande amico dei ragusani perché da vero e proprio mecenate della cultura iblea negli States, ha sempre favorito e promosso esibizioni artistiche di numerosi artisti ragusani. E’ la storia dell’avvocasto Giuseppe Rollo, nato a Ferla nel 1957 ma con nonno ragusano. Dopo la maturità conseguita in Sicilia, si è trasferito in America dove si è laureato in Scienze Politiche e poi in Giuriprudenza presso L’Universita’ di Villanova, in Pennsylvania. Oggi Rollo è un avvocato affermato nello studio legale associato con l’avv. Christine Flowers. E’ specializzato in particolare nel ramo civile, commerciale, transazioni immobiliari, nella legislazione che disciplina l’immigrazione e nel diritto internazionale. E’ patrocinante presso la Corte Suprema e i Tribunali Federali della Pennsylvania e del New Jersey. Di gran rilievo il suo impegno nella comunità italiana della Pensylvania. E’ stato membro fondatore di Filitalia International, associazione di italoamericani con varie sedi nel mondo ed è stato vice presidente del Cimites (Comitato degli Italiani all’Estero) per la Circoscrizione Consolare di Filadelfia dal 1999 al 2004. Rollo è stato fondatore e presidente dell’Associazione Regionale Siciliana di Filadelfia. E’ anche consulente legale della Confederazione Siciliana Nord America nonchè del consolato Generale d’Italia per la giurisdizione di Filadelfia. In questa veste ha promosso ed organizzato diversi spettacoli di artisti iblei a partire dal 1996. Ha infatti favorito le esibizioni del maestro Marco Davola, del gruppo teatrale Gli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, del musicista Francesco Cafiso, del corpo di ballo Mila Plavsic, della giovane cantante Rachele Amenta e, negli ultimi anni, di Lorenzo Licitra e Peppe Arezzo, autori di svariate tournee a partire dal 2014. Indimenticabile la loro presenza alla Festa della Repubblica di Philadelhia del 2012 e del 2016, un vero trionfo del talento ibleo negli States, in un contesto di assoluto prestigio internazionale. Giuseppe Rollo ha ottenuto diversi riconoscimenti nel passato, fra cui in particolare Il “Man of the Year” Award 1997 al Filitalia National, il Premio “Sprint” Citta` di Catania nel 2010, il Premio “Proserpina” Citta` di Pietraperzia nel 2008, il Premio “Leone d’Argento” Citta` di Carlentini nel 2005. E anche lui, insieme a tutti gli altri premiati, salirà sul palco del “Premio Ragusani nel Mondo” in programma il prossimo 4 agosto in piazza Libertà a Ragusa. La serata, ad ingresso gratuito, vedrà anche alcuni ospiti tra cui la cantante Orietta Berti.