L’attrice e cantante Monica Giudice in tournée nel ragusano - Ragusa Oggi

L’attrice e cantante Monica Giudice in tournée nel ragusano

Dopo essersi esibita come cantante sul palco di alcuni Teatri del Canadà, New York e nazionali. Dopo un anno denso di affermazioni sia come cantante sul palco del Teatro del Casinò Municipale di Sanremo conquistando il 2° posto a “PREMIATISSIMI”, sia come attrice nel ruolo di Mary Poppins, come coprotagonista nel film documentario dedicato al famoso regista Woody Allen e dopo il debutto nell’affollato *Teatro Nuovo di Milano*, colla brillante farsa di Peppino De Filippo “Pranziamo Assieme”, l’artista *Monica Giudice, *questa estate*,* ritornerà a calcare il Palcoscenico di alcuni antichi Centri Balneari del Ragusano in Sicilia.

La tournée di volontariato *“ La donna in concerto”* è organizzata dall’ *Associazione Culturale Yhomisus *di Comiso, fondata da *tante* *formidabili donne* al fine di promuovere l’arte, la cultura e la musica. La poliedrica* Pinuccia Gambina*, *Presidentessa dell’Associazione *(nella foto) , ha invitato Monica a tenere dei concerti in alcuni caratteristici Centri Balneari tra cui *Punta Secca , Scoglitti *e in alcune antiche città tra cui* Vittoria,* sua città d’origine* e Modica, *città natale del Premio Nobel Salvatore Quasimodo.

In questa occasione Monica offrirà in omaggio all’Associazione Yhomisus la quantità necessaria del *CD “La Via dei sogni”*, prodotto dall’artista e su cui sono registrate nove cover in italiano, inglese e coreano da lei interpretate. Il ricavato della vendita del CD nel corso delle serate, per giusta decisione della stessa Associazione, sarà interamente devoluto ad alcuni Centri *“Contro la violenza sulle donne”.*