L'artista La Raffa abbellisce Caucana scolpendo le pietre ma interviene la Soprintendenza che lo blocca: "Sono massi millenari" - Ragusa Oggi

L’artista La Raffa abbellisce Caucana scolpendo le pietre ma interviene la Soprintendenza che lo blocca: “Sono massi millenari”

La pietra pece prende forma e libera l’arte sulla spiaggia. Un artista 80enne ha creato in queste settimane una tartaruga gigante, un leone e addirittura il ciclope Polifemo. L’ha fatto utilizzando delle pietre grosse presenti sulla spiaggia di Caucana che ha “plasmato” con il proprio scalpellino. Raffaele La Raffa è un autentico maestro della pietra e in queste settimane ha trovato grande consenso da parte dei bagnanti che hanno fatto complimenti all’artista e scattato foto ricordo.

Al quotidiano La Sicilia l’artista ha dichiarato: “La vacanza va pure bene ma starsene con le mani in mano annoia. Scendendo a spiaggia ho notato questi enormi blocchi di pietra pece abbandonati ormai da tempo. Una volta, questo era un materiale ricercato per i suoi impieghi nell’edilizia. Sinceramente m’è parso un assurdo spreco trovare quei blocchi abbandonati a pochi metri dal mare. Ho voluto lavorarli ed ecco che dai blocchi sono uscite quelle forme, come se fossero state racchiuse nella pietra da tanti anni e, finalmente, si sono liberate e sono venute al sole. Erano già lì, io le ho solo liberate dalla pietra superflua”.

Ma la cosa non è piaciuta alla soprintendenza che è intervenuta direttamente in spiaggia per un sopralluogo. Una visita dell’archeologo rappresentante della Soprintendenza di Ragusa, ha “intimato” l’alt al maestro scalpellino perché sta intervenendo su “pietre centenarie”. La Raffa si è fermato e non vuol andare avanti.