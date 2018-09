La comisana Daniela Baglieri, presidente di Sac, riconfermata nel direttivo Assaeroporti - Ragusa Oggi

La comisana Daniela Baglieri, presidente di Sac, riconfermata nel direttivo Assaeroporti

SAC comunica che, in occasione dell’Assemblea annuale di Assaeroporti, l’associazione italiana dei gestori aeroportuali, insieme all’approvazione del bilancio sono state rinnovate le cariche sociali che vedono la riconferma del Presidente, Fabrizio Palenzona, e del Vice presidente vicario Fulvio Cavalleri.

Anche la Presidente di SAC, Daniela Baglieri, in carica nel Consiglio Direttivo di Assaeroporti dal gennaio 2017, è stata riconfermata. Con lei, in Consiglio, sono i vertici degli aeroporti di Torino, Napoli, Milano (Malpensa e Linate), gli aeroporti calabresi di Crotone, Lamezia e Reggio Calabria, Trieste, quelli toscani di Firenze e Pisa, gli aeroporti di Puglia (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto) e quelli di Roma (Fiumicino e Malpensa).

Eletti anche tre nuovi Vice Presidenti: Emilio Bellingardi, Direttore Generale SACBO (aeroporto di Milano Bergamo), Ugo De Carolis, Amministratore Delegato ADR (aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino) e Monica Scarpa, Amministratore Delegato Gruppo SAVE (Polo Aeroportuale del Nord Est: Venezia, Treviso, Verona, Brescia).

*Aeroporto di Catania*

L’Aeroporto di Catania, con oltre 9,1 milioni di passeggeri è il più grande scalo del sud Italia, il maggiore della Sicilia (serve circa il 65% della popolazione) e il sesto d’Italia (dati 2017, Fonte Assaeroporti). Con lo scalo di Comiso (in provincia di Ragusa), costituisce il quarto Sistema Aeroportuale Integrato d’Italia. E’ il terzo aeroporto sanitario del Paese, ha due terminal e serve sette delle nove province della Sicilia (Catania, Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Enna e parte di Agrigento). Gestore dell’Aeroporto di Catania è SAC spa – Società Aeroporto Catania – costituita dalla Camera di Commercio del Sud-Est (Catania, Siracusa e Ragusa), dalla Città Metropolitana di Catania, dal Libero Consorzio di Siracusa, da Irsap e dal Comune di Catania. Info su www.aeroporto.catania.it, sulla app (CTAairport), su Facebook, Twitter, Instagram e, primo in Italia, anche su Telegram.