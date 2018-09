La città di Modica ed il suo prezioso cioccolato ancora una volta umiliati. E' il caso di dire basta adesso! - Ragusa Oggi

La città di Modica ed il suo prezioso cioccolato ancora una volta umiliati. E’ il caso di dire basta adesso!

Condividi su:

Ci saremmo augurati dopo la figuraccia barbina fatta in occasione delle nozze dei reali d’Inghilterra (http://www.ragusaoggi.it/i-reali-di-inghilterra-restituiscono-il-cioccolato-di-modica-ricevuto-in-dono/) che certe iniziative non si sarebbero più ripetute. Invece purtroppo abbiamo dovuto prendere atto ancora una volta che il lupo perde il pelo ma non il vizio e puntuale come una cambiale, la nobile e culturalmente elevata città di Modica coi suoi cittadini ma soprattutto con i suoi bravi e apprezzatissimi artigiani del cioccolato, ha subito la discutibilissima, disallineata rispetto l’elevata reputazione del brand cioccolato di Modica, dannosissima ed anche inopportuna iniziativa dell’incarto speciale del cioccolato di Modica in occasione di un evento nazional popolare come le nozze dei “Ferragnez”.

Stavolta siamo addirittura riusciti a fare peggio delle altre volte delegando il cortese e disponibile Sindaco di Noto alla consegna dell’incartamento speciale, manco si trattasse di una tiratura limitata della zecca dello Stato.

Il primo cittadino, ovviamente alle prese con ben altre problematiche legate all’evento delle nozze, da buon ambasciatore che non porta pena, altro non ha potuto fare che registrare da parte degli sposi un sorriso. Solo un sorriso, manco un grazie alla città. Solo un sorriso che immaginiamo da parte della Ferragni e di Fedez sia stato frutto solo di imbarazzo se non anche di incredulità.

Non contenti di ciò ci si è lanciati persino nell’invito agli sposi a venire ad autografare l’incarto speciale a Modica . Come se stessimo facendo una grande cortesia ed allo stesso tempo una enorme concessione ai Ferragnez invitandoli al museo del cioccolato a firmare gli incarti!! Non lo sapevate che è il sogno di tutti i vip del mondo varcare la soglia del famosissimo museo del cioccolato ed essere riprodotti nell’incarto speciale?

Altro che walk of fame di Hollywwod! Ma ci rendiamo conto della presunzione in cui stiamo cadendo con azioni simili e della povertà di idee che lasciamo trasparire sulla strategia comunicativa del brand ” cioccolato di Modica”?

Ma poi, ci chiediamo: Immaginiamo davvero possibile che la famiglia Ferragnez si metta in macchina, ops, pardon, prenda un jet privato e venga a Modica a firmare l’incartamento? Se è così abbiamo davvero perso ogni senso delle cose umiliando la nostra intelligenza e di seguito i nostri maestri cioccolatieri che con grande dedizione e fatica quotidiana contribuiscono, ognuno nella propria bottega, a rendere grande il cioccolato di Modica.

Fermiamoci per carità mentre siamo ancora in tempo per tentare di recuperare i grandi danni già fatti rispetto la preziosa opera compiuta da Franco Ruta. Non possiamo più starcene in silenzio o permetterci di farci trovare distratti rispetto simili episodi.

Saremmo complici della distruzione sistematica della bella immagine della nostra città e del cioccolato di Modica.

Rivolgiamo l’appello innanzitutto al primo cittadino che in qualità appunto di Sindaco e di figlio di questa città non può rendersi correo di questo modo barbaro di fare comunicazione attorno al cioccolato di Modica perché condividiamo quanto scritto dal collega ed amico Piero Torchi: “Non sono figurine quelle che facciamo in questi casi ma figuracce”!!!