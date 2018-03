L'8 aprile la quarta edizione di Palco dei Talenti danza e canto - Ragusa Oggi

L’8 aprile la quarta edizione di Palco dei Talenti danza e canto

Condividi su:

Premi e borse di studio con un potenziale artistico di livello alto. L’associazione “Il Palco dei Talenti” si presenta alla quarta edizione del concorso con ancora più premi e nuove borse di studio. I due direttori artistici Maurizio Di Mauro (per la sezione Canto) e Gabriella Aprile (per la sezione Danza) hanno puntato sulla qualità e sulla possibilità di fornire ai vincitori esperienze professionali di alto livello. “In questa edizione del nostro talent – commentano Aprile e Di Mauro – vogliamo superarci per offrire maggiori opportunità e palcoscenici con un livello tecnico davvero alto. Ad ulteriore conferma quest’anno avremo per la Danza due borse di studio che valicheranno i confini nazionali: la prima prevede una master class presso la famosa Staatliche Balletschule di Berlino e la seconda è uno stage-audizione per l’ammissione al Centre International de Danse Rosella Hightower di Cannes che si terrà a Roma il 12 e 13 maggio 2018 organizzato da DanzaEffebi”. Numerosi i partecipanti, anche da fuori regione, che non si faranno sfuggire l’occasione di esibire il proprio talento davanti a Maestri della Danza e del Canto. “L’impegno – continuano – che c’è dietro alla realizzazione di questo concorso è davvero tanto, però l’entusiasmo di questi ragazzi e la professionalità dei giurati ci spinge a fare sempre del nostro meglio. E’ nostra priorità fornire a questi talenti le migliori opportunità che possano far emergere tutta la loro indole artistica”. Appuntamento l’8 aprile 2018 con la sezione Danza che sarà di scena al Teatro Comunale Vittoria Colonna di Vittoria mentre nelle giornate del 28 e 29 aprile 2018 presso il Teatro Don Bosco di Ragusa spazio alla sezione Canto.

– *ELENCO BORSE DI STUDIO IN PALIO SEZIONE DANZA*

SCUOLA DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

AMMISSIONE DIRETTA AL PERIODO DI PROVA LUGLIO 2018

DAF DANCE ART FACULTY ROMA

Borsa di studio parziale per Triennio di Alto Perfezionamento Professionale (PROFESSIONAL 2 – 18-23 anni)

Borsa di studio parziale per Corso di Formazione Professionale (PROFESSIONAL 1 – dai 14-17 anni)

Borse di studio totale per formazione professionale Educational DAF (12-14 anni)

Borse di studio Workshop Internazionale di danza “Romestate 2018-International Dance Summer” 23-27 luglio 2018

Borse di studio FIVE DAYS INTENSIVE – PROGETTO DAF ROMA

FRANCESCA BERNABINI – DANZAEFFEBI

BORSE DI STUDIO per insegnanti di danza pari ad euro 100 a copertura parziale dei costi per il viaggio di studi all’ACCADEMIA VAGANOVA di San Pietroburgo dal 18 al 25 novembre 2018.

SICILIA IN – XX EDIZIONE 6-7-8 settembre 2018 CALTANISSETTA

N. 3 BORSE DI STUDIO 100% assegnabili 1 ASSOLO 1 PASSO A DUE 1 GRUPPO

Borsa di studio per la partecipazione allo Stage/Audizione per l’ammissione al Centre International de Danse ROSELLA HIGHTOWER di Cannes che si terrà a Roma il 12 e 13 maggio 2018 organizzato da DanzaEffebi

BORSA DI STUDIO Audizione/Masterclass STAATLICHE BALLETSCHULE di Berlino da conferire a n. 3 allievi (uno per corso A – 15/16 anni B – 12/14 C – 10/11).

L’audizione/masterclass si svolgerà in data 21-22 aprile 2018 a Palermo c/o il Centro Teatro Danza – referente Claudia Virga

BORSA DI STUDIO 50% CREATIVE TEACHING – EDA Valentina Marini management

Corso di Aggiornamento Professionale per Insegnanti e Coreografi che si terrà a Roma c/o la sede DAF di Via Pietralata

BORSA DI STUDIO Workshop Internazionale di danza “DANCEOUT – EDA Valentina Marini management

Incontri internazionali di Danza e Arte Contemporanea 2019” a gennaio 2019 c/o DAF ROMA

PREMIO della Critica che sarà assegnato da Francesca Bernabini

PREMIO “Scatti di Danza” che darà al vincitore/trice la possibilità di realizzare gratuitamente un book fotografico completo con il fotografo specializzato nel settore danza Alessio Lupo

*ELENCO BORSE DI STUDIO SEZIONE CANTO*

Un laboratorio in pieno fermento anche per la sezione canto, tante le novità e altrettante le conferme in termini di partner e di organizzazioni come ad esempio le consolidate e riconfermate collaborazioni con Il Premio Eleonora Lavore, con la Piazza degli Artisti, con “A Misura d’artista studio”, con Indigeno Studio, con Casartista; ma anche le new entry Ludofestival di Mirabella Imbaccari, Voci in Capitolo di Caltagirone, e poi ancora Fabbrica Pehnt di Ragusa, Notte di Note di Altomonte (CS), A Voice for Music prestigioso talent pugliese, Italian Talent Show concorso nazionale di Monopoli (BA) e Music Maze lab di Lecce.