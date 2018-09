Joele torna a casa e riabbraccia la mamma. Ritrovato dai Carabinieri di Chiaramonte Gulfi - Ragusa Oggi

Joele torna a casa e riabbraccia la mamma. Ritrovato dai Carabinieri di Chiaramonte Gulfi

Joele torna ad abbracciare la mamma e torna a casa. Il 15enne era scomparso da Chiaramonte Gulfi dodici giorni fa. Era ospite della comunita’ per minori “Nostra Signora di Gulfi” ed e’ stato ritrovato domenica pomeriggio intorno alle ore 17 in corso Europa dai carabinieri. Il ragazzo e’ in buone condizioni ed al momento del ritrovamento indossava gli stessi vestiti che aveva quando si era allontanato dalla comunita’. Il 15enne e’ stato condotto nella caserma dei carabinieri dove ad attenderlo c’era il responsabile della comunita’ a cui il ragazzo ha chiesto scusa. I carabinieri adesso stanno cercando di capire dove ha dormito e mangiato in questi giorni e chi gli ha lavato i vestiti poiche’ il ragazzo al momento del ritrovamento era pulito e non dava segni di malessere dovuti ad un denutrimento, anzi. La mamma non appena ha saputo del ritrovamento si è recata in caserma per riabbracciare il figlio. Sui social ha scritto: “Dalla Sicilia fino alla Germania voglio ringraziare a quanti di voi in queste ore mi siete stati vicini condivendo e collaborando nella ricerca x la scomparsa di mio figlio. Ringrazio i carabinieri di Chiaramonte per il lavoro svolto. Joele sta bene ed è stato ritrovato proprio dai carabinieri di Chiaramonte. Grazie”