Intesa politica tra vicepresidente Gaetano Armao (Uds) e Sonia Migliore (Lab 2.0). In vista delle amministrative - Ragusa Oggi

Intesa politica tra vicepresidente Gaetano Armao (Uds) e Sonia Migliore (Lab 2.0). In vista delle amministrative

Il Coordinamento Nazionale dell’Unione dei Siciliani, movimento presieduto da Gaetano Armao, ha approvato e condiviso all’unanimità l’intesa con il movimento Lab 2.0 proposta dal Comitato provinciale dell’Unione dei Siciliani di Ragusa.

Dal confronto tra i due movimenti è apparsa da subito evidente la sintonia tra la proposta civica (ma vicina alla coalizione di centrodestra) di Lab 2.0 e quella dell’Unione dei Siciliani che intende rappresentare la lista civica della Sicilia e che alle elezioni politiche esprimerà il suo voto per Forza Italia.

La difesa dei diritti della Sicilia, la richiesta di attuazione integrale dello Statuto, il riconoscimento nello Statuto della condizione di insularità, un piano straordinario di sviluppo e infrastrutturazione della nostra isola sono alcuni dei temi sui quali si è registrato il massimo di condivisione tra i due movimenti.

L’Unione dei Siciliani concorda con Lab 2.0 anche sull’opportunità di proporre alla coalizione di centrodestra la candidatura a sindaco di Ragusa di Sonia Migliore che ha svolto in questi anni un ruolo di guida dell’opposizione in Consiglio Comunale, ritenendola indiscutibilmente uno dei nomi più spendibili tra quelli proposti.

Il Coordinamento Nazionale invita inoltre il proprio Comitato provinciale a lavorare fin da subito alla presentazione di una lista dell’Unione dei Siciliani alle elezioni comunali della città di Ragusa.