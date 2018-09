Innocenzo Leontini: "Ecco quale sarà il mio impegno al Parlamento Europeo" - Ragusa Oggi

Innocenzo Leontini: “Ecco quale sarà il mio impegno al Parlamento Europeo”

Innocenzo Leontini torna alla politica attiva e lunedì si insedierà al Parlamento Europeo dopo che il sindaco Pogliese, Catania, ha optato per la carica di primo cittadino. Inizialmente c’era stato Gianfranco Micciché a tentare di essere presente al Parlamento Europeo ma la sua carica di presidente dell’Ars a Palermo lo rende incompatibile. E così tocca ad Innocenzo Leontini entrare seguendo la lista delle preferenze. Ecco quale sarà il suo impegno, esplicitato anche sui social.

“Lunedi mi insedierò a Strasburgo, nel Parlamento Europeo in seduta plenaria. Riprendo il filo del mio impegno, per Ispica, per il territorio ibleo e per la Sicilia. I bisogni sono tanti. Gli strumenti per affrontarli dovranno essere individuati in questo anno. Non intendo sfogliare il libro dei sogni. Sono concreto e realista, Ma quello che sarà possibile utilizzare in questo scorcio di legislatura cercherò di metterlo a profitto per le nostre comunità. Ringrazio tutti coloro che in questi giorni mi hanno manifestato stima e affetto”.