Inizio settimana con qualche nuvola e piovaschi sparsi in Sicilia - Ragusa Oggi

Inizio settimana con qualche nuvola e piovaschi sparsi in Sicilia

La settimana appena iniziata, la prima di questa estate meteorologica, esordirà con la presenza di un vortice depressionario abbastanza intenso che andrà a posizionarsi tra Penisola iberica e Francia sud-occidentale.

Tale area di bassa pressione, oltre che a portare l’ennesima ondata di maltempo sull’Europa occidentale, favorirà l’insorgere di condizioni climatiche instabili lungo le regioni centro-settentrionali italiane dove saranno altamente probabile spunti temporaleschi localmente importanti ad inizio settimana.

Le ripercussioni sulla Sicilia saranno abbastanza limitate con sporadici e momentanei ammassi nuvolosi in risalita da sud-ovest che, localmente, potrebbero portare piovaschi sparsi. Il tutto, sempre in un contesto anticiclonico africano abbastanza marcato con condizioni tipicamente estive caratterizzate da ampi spazi soleggiati, caldo localmente intenso e locali fenomeni termoconvettivi lungo i rilievi.

PREVISIONI DELLA SETTIMANA

Lunedì: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura innocua. Temperature minime pressoché stazionarie. Nel pomeriggio annuvolamenti in sviluppo lungo l’entroterra con possibilità di brevi temporali lungo i rilievi nord-orientali (Nebrodi, Etna,Peloritani). Nuvolosità sparsa in risalita da sud-ovest altrove con locali piovaschi tra palermitano, trapanese e agrigentino. Maggiori spazi soleggiati sulle province sud-orientali. Temperature massime in lieve calo sul versante tirrenico, stabili altrove con possibili picchi termici vicino ai +35°C sulle province centro-orientali.

Martedì: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione durante il mattino. Nel pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità lungo le aree interne con possibili rovesci e locali forti temporali lungo le zone interne di palermitano, agrigentino, appenino siculo, etneo e monti Iblei in veloce esaurimento serale. Caldo torrido lungo le aree interne, brezze lungo le coste con clima afoso.

Mercoledì: Giornata tipicamente estiva al mattino con tempo stabile su tutta la regione. Nel pomeriggio instabilità termoconvettiva lungo le zone interne con temporali pomeridiani più probabili lungo i rilievi orientali (etneo e monti Iblei). Clima asciutto e afoso lungo i litorali.Caldo intenso sulle vallate di siracusano, etneo ed ennese.

Articolo di: Davide Pitarresi

©centrometeosicilia.it

