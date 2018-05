Inizio settimana con caldo in aumento in Sicilia. - Ragusa Oggi

caldo in aumento in Sicilia dove “l’Alta africana” continuerà a regalare all’isola condizioni climatiche estive con tempo prevalentemente stabile ma spesso condito da nubi alte o stratificate, richiamate da una blanda circolazione depressionaria presente sull’Africa settentrionale che favorirà il richiamo di isoterme fino a +19/+20°C ad 850 hPa oltre che l’insorgere di qualche lieve e veloce disturbo tra lunedì e martedì. Le correnti si predisporranno prevalentemente dai quadranti meridionali su parte dell’isola fino alla prima parte di mercoledì.

EVOLUZIONE PER INIZIO SETTIMANA:

Lunedì: Al mattino tempo abbastanza soleggiato con un cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime in lieve aumento. Nel pomeriggio tempo stabile e caldo dappertutto con massime ancora sopra i +30°C lungo le aree interne orientali, temperature più contenute lungo le coste dove medio-alti livelli di umidità renderanno il clima afoso. Durante la giornata annuvolamenti compatti interesseranno l’area etnea con possibilità di qualche fenomeno. Nubi di passaggio altrove. Venti che cominceranno a disporsi da sud traCanale di Sicilia e aree sud-orientali. In serata scirocco in intensificazione lungo la fascia tirrenica con temperature in veloce aumento per “effetto favonico” tra palermitano e messinese. In assenza di ventilazione sciroccale, prevista una serata/nottata molto afosa con valori notturni comunque sopra i +20°C quasi ovunque sul nord dell’isola.

Martedì: Cielo parzialmente nuvoloso ovunque alternato a schiarite per l’intera giornata per ammassi nuvolosi in risalita da sud-ovest (alcuni in grado di provocare veloci e sporadici piovaschispecie tra la notte e la mattina). Apice del caldo in quota con isoterme fino alla +19/+20°C ad 850 hPa pronte ad interessare l’isola. La ventilazione di scirocco si presenterà con intensità variabile, ragion per cui lungo la fascia settentrionale riuscirà a sfondare lungo le coste, solo a tratti. Sulle aree settentrionali (in presenza di “venti di caduta”) possibili picchi fino a +32/+33°C sulle coste, clima afoso e opprimente lungo le province orientali e meridionali con elevati tassi di umidità.

Mercoledì: tempo tutto sommato soleggiato su gran parte dell’isola con locali e sporadici annuvolamenti lungo le aree interne ma senza fenomeni di rilievo. Maggiore possibilità di pioggia lungo il comprensorio etneo con possibili rovesci nel pomeriggio in veloce miglioramento serale. Ancora temperature sopra la media stagionale con valori sopra i +30°C lungo le aree interne, specie sulle province centro-orientali. Brezze lungo le coste con moderata/alta sensazione di afa.

