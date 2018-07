In Sicilia si scelgono le dimore per Ferragosto: Modica la destinazione più popolare e conveniente - Ragusa Oggi

In Sicilia si scelgono le dimore per Ferragosto: Modica la destinazione più popolare e conveniente

Il turismo premia sempre di più le dimore. Le prenotazioni sono generalmente online. Il sito Holidu.com ha effettuato un sondaggio tra i last minute per Ferragosto. Partendo dalle offerte più convenienti.

Il sondaggio ha premiato la Sicilia. Come spiega una nota, riportata stamane anche dal Sole24ore.com, molte sono le destinazioni sotto i cento euro a notte in Sicilia.

Messina e Catania , ad esempio, si assestano entrambe sui 90 euro a notte, per la settimana di Ferragosto. Sopra i 93 euro troviamo, invece, Palermo e Agrigento.

Siracusa è la più costosa delle destinazioni economiche, a cento euro.

La Sicilia in generale arriva a 126 euro a notte, per chi prenota last minute.

Alcune destinazioni popolari siciliane sono Modica , sotto la media regionale, a 104euro e Cefalù a 151.

L’ Isola di Ortigia , la parte più antica della provincia di Siracusa, sta al di sotto dei 115 euro.

Giardini-Naxos quota 151 euro e San Vito Lo Capo sui 178 euro.