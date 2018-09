Il Papa ha mangiato con i poveri di Biagio Conte - Ragusa Oggi

Il Papa ha mangiato con i poveri di Biagio Conte

Papa Francesco ha pranzato nella sala mensa della missione “Speranza e carità”, a Palermo, con il missionario laico Biagio Conte e padre Pino e assieme a 160 persone radunate attorno ai tavoli: poveri, migranti, ex detenuti, volontari. Nella mensa è stata realizzata con materiale riciclato una barca da un falegname tunisino sordomuto. La comunità femminile della missione, composta da persone di varie nazionalità, ha realizzato delle statuine che raffigurano persone di tutto il mondo. Tutte la statuine sono state messe sulla imbarcazione per lanciare il messaggio “siamo tutti sulla stessa barca per costruire insieme un mondo migliore”. Fuori dalla mensa ma sempre all’interno della missione ci sono altre 1.300 persone che stanno pranzando in contemporanea col Papa. Il menu prevede fettine di pane con l’olio, olive condite, formaggio a tocchetti, caponata, poi insalata di riso, tabulè, per secondo petto di pollo panato alla siciliana, insalata mista, sorbetto di limone, pasticcini e cannolicchi. fonte Repubblica.it foto Giornale di Sicilia