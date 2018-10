Il maltempo sferza tutta la Sicilia. Stato di allerta. Convocato d'urgenza ieri il Governo regionale - Ragusa Oggi

Per tutta la giornata di oggi la protezione civile è in stato di allerta gialla su tutta la regione, Nella notte la più colpita è stata Piazza Armerina, in provincia di Enna. L’acqua ha fatto franare il muro di una casa e la famiglia che vi abitava è stata salvata dai vigili del fuoco. Altre cinque famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case e diverse auto sono state travolte dalla violenza dell’acqua. Una vettura è rimasta bloccata in un sottopasso allagato: gli occupanti sono riusciti a mettersi al sicuro. Un violento incendio è inoltre scoppiato a causa di un fulmine in un capannone di una ditta edile, con fiamme alte oltre 10 metri che hanno distrutto due mezzi. Nella serata di ieri, infine, le piogge hanno bloccato l’attività dell’aeroporto di Fontanarossa, con il dirottoamento dei voli Roma Catania dell’Alitalia (arrivato a Comiso) e Bologna-Catania di Ryanair (arrivato invece a Palermo). Intanto, ieri la giunta regionale ha stanziato sei milioni a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni.