Il libro di Michele Giardina "Mal di mare" si presenta a Ragusa il 15 novembre - Ragusa Oggi

Il libro di Michele Giardina “Mal di mare” si presenta a Ragusa il 15 novembre

Libro di straordinaria attualità “Mal di Mare” (2017) di Michele Giardina, pubblicato da Armando Siciliano Editore. Dopo avere raccolto importanti consensi e riconoscimenti in numerosi centri della Sicilia, il giornalista pozzallese sarà ospite giovedì 15 novembre p.v., alle ore 18,00, del Centro Studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa.

Introduce e conduce la serata il prof. Gino Carbonaro, scrittore, musicista, studioso di storia locale.

Dopo l’intervento del presidente del Centro Studi, on. Giorgio Chessari, i saluti del dott. Salvatore Burrafato dell’Unitre di Ragusa.

Seguono le relazioni di Giuseppe (Uccio) Barone, professore ordinario di storia contemporanea presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Catania e di Grazia Dormiente, docente in pensione, poetessa, scrittrice, antropologa.

Miko Magistro, noto attore teatrale di origini pozzallesi, leggerà alcuni brani del testo.

Conclude la serata l’autore.