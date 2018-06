Il concerto di Vasco Rossi ha aperto la stagione dei grandi concerti in Sicilia. Ecco tutti gli eventi dell'estate. VIDEO DI ALBACHIARA - Ragusa Oggi

I concerti in programma nel mese di Luglio in Sicilia:

-Negramaro l’8 luglio allo Stadio San Filippo di Messina

-Simona Molinari and Friends al Teatro Antico di Taormina

-Tony Hadley (ex Spandau Ballet) l’8 luglio al Teatro Antico di Taormina

-Vinicio Capossela il 14 luglio al Teatro Antico di Taormina e il 15 luglio alla Scalinata della Cattedrale di Noto

-Damien Rice il 15 luglio all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea

-Sfera Ebbasta il 17 luglio al Castello a Mare di Palermo e il 18 luglio all’Afrobar di Catania

-Stefano Bollani – Que Bom il 18 luglio al Castello Donnafugata di Ragusa

-LP il 18 luglio all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea

-Gianni Morandi il 18 luglio al Teatro Antico di Taormina

-Riki il 19 luglio al Teatro Antico di Taormina

-Fiorella Mannoia il 22 luglio al Teatro Antico di Taormina e il 23 luglio al Teatro Verdura di Palermo

-Benji e Fede il 24 luglio al Teatro Antico di Taormina

-Coez il 28 luglio al Velodromo Borsellino di Palermo

-Francesca Michelin il 28 luglio all’Anteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea

-Ornella Vanoni il 28 luglio al Teatro Antico di Taormina e il 29 luglio all’Antfieatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea



I concerti in programma nel mese di Agosto in Sicilia:

-Sting l’1 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Francesco Gabbani il 2 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Massimo Ranieri il 3 agosto al Teatro Verdura di Palermo e il 4 agosto all’Anteatro Falcone e Borsellino di Zaerana Etnea

-Noa ed Orchesta il 3 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Nicola Piovani il 4 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Lorenzo Fragola il 5 agosto all’Anteatro Falcone e Borsellino di Zaerana Etnea

-Caparezza il 7 agosto al Castello a Mare di Palermo

-Gigi D’Alessio l’8 agosto all’Anteatro Falcone e Borsellino di Zaerana Etnea, il 9 agosto al Porto Turistico di Marina Capo d’Orlando e il 10 agosto al Teatro Verdura di Palermo

-Piero Pelù l’8 agosto al Castello a Mare di Palermo e il 9 agosto all’Anteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea

-Burt Bacharach il 9 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Caparezza il 9 agosto in piazza Libertà a Ragusa

-Antonello Venditti il 10 agosto al Castello a Mare di Palermo e il 12 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto

-Brian Wilson (dei Beach Boys) l’11 agosto al Teatro Antico di Taormina – unica data in Italia

-Ermal Meta il 17 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Gianna Nannini il 18 agosto al Teatro Antico di Taormina, il 19 agosto in piazza Angelo Scandaliato a Sciacca e il 21 agosto al Teatro Verdura di Palermo

-Negrita il 19 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Max Gazzè il 25 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Renzo Arbore il 26 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Fabrizio Moro il 28 agosto al Teatro Verdura di Palermo e il 29 agosto al Teatro Antico di Taormina

-Baustelle il 31 agosto al Teatro Antico di Taormina

I concerti in programma nel mese di Settembre in Sicilia:

-Mario Biondi il 2 settembre al Teatro Antico di Taormina

-Brit Floyd (band tributo dei Pink Floyd) l’8 settembre al Teatro Antico di Taormina

-Laura Pausini il 28 e il 29 settembre al Palasport di Acireale