Il Comune di Ragusa si tinge di rosa per la campagna Airc. Il primo ottobre - Ragusa Oggi

Il Comune di Ragusa si tinge di rosa per la campagna Airc. Il primo ottobre

L’AIRC e L’ANCI per il secondo anno promuovono un’iniziativa congiunta per sostenere la “Campagna Nastro Rosa 2018” nel corso della quale nel mese di ottobre in tutto il mondo si svolgono iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno.

L’AIRC da oltre 50 anni supporta la migliore ricerca scientifica in Italia per rendere il cancro una malattia sempre più curabile informando i cittadini sui progressi della ricerca e sull’importanza dei corretti stili di vita per ridurre i fattori di rischio dell’insorgenza di tale temibile malattia.

In occasione della “Campagna Nastro Rosa 2018” i presidenti nazionali dell’AIRC e dell’ANCI, rispettivamente Giuseppe Torrani ed Antonio Decaro, hanno chiesto a tutti i sindaci delle città italiane ed anche al primo cittadino di Ragusa Peppe Cassì di illuminare di rosa il 1° ottobre i palazzi comunali.

Per questo motivo il sindaco decidendo di aderire all’iniziativa, ha dato disposizione di illuminare di rosa il prospetto del Municipio di Ragusa per tutta la nottata di lunedì 1° ottobre.