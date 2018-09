Il cantante Mario Biondi in provincia di Ragusa per una bella vacanza tra buon cibo e mare - Ragusa Oggi

Il cantante Mario Biondi in provincia di Ragusa per una bella vacanza tra buon cibo e mare

Il cantautore siciliano Mario Biondi è in questi giorni in provincia di Ragusa per un breve periodo di vacanza Diviso tra buon cibo e mare, se la spassa insieme alla famiglia e ad amici in giro per l’area iblea che tra l’altro conosce bene non solo perché è catanese ma perché ha esordito, tantissimi anni fa, al festival della canzone siciliana su Antenna Sicilia in una puntata andata in onda dal castello di Donnafugata. Sabato sera è stato a Ragusa Ibla dove ha cenato a I Banchi con i piatti dello chef Peppe Cannistra e di Ciccio Sultano.