Il candidato Peppe Cassì pronto a rilanciare le nuove politiche sul centro storico - Ragusa Oggi

Il candidato Peppe Cassì pronto a rilanciare le nuove politiche sul centro storico

Condividi su:

Un altro incontro fruttuoso e produttivo per il candidato sindaco Peppe Cassì. A intavolare un dialogo con i candidati sono stati questo lunedì gli imprenditori di Sicindustria, cui l’avvocato Cassì ha fornito risposte e proposte in linea con il propio programma amministrativo. «Gli industriali chiedono concertazione e coordinamento – ha commentato Cassì – principi che in effetti sono centrali nel nostro programma amministrativo. Ho insistito in particolare sulla esigenza di un coordinamento strategico tra i comuni della provincia e del Val di Noto, proprio al cospetto di altri candidati delle città limitrofe: è fondamentale per lo sviluppo turistico del territorio ampliare la visione strategica rifuggendo da sterili campanilismi. L’Aeroporto di Comiso può e deve dare impulso turistico a tutta l’area del sud-est della Sicilia, ed a Ragusa in particolare, ma se vogliamo attrarre più turisti e coinvolgere nuovi tour operator e vettori occorre agire sia sulle vie di collegamento, adesso fatiscenti e quasi nascoste, sia sulle strutture ricettive: utopistico chiedere più tratte aeree se non si incrementa l’offerta alberghiera prevedendo strutture in grado di ospitare anche 400/500 ospiti. Occorre puntare anche al turismo congressuale durante tutto l’anno, portando un indotto economico sul territorio per diversi giorni, mentre attualmente la nostra terra è meta di gite mordi e fuggi».

Nel corso del dibattito sono stati toccati diversi temi, tra cui anche lo spinoso problema dello smaltimento dei rifiuti e i temi economici legati alla tassa di soggiorno e alle royalties petrolifere.

Sempre nella stessa giornata l’attenzione si è concentrata anche sul centro storico e sulle sue potenzialità, nell’ambito del dibattito organizzato dal professor Giorgio Flaccavento presso il teatro della Badia. Un tema già ampiamente affrontato da Cassì, che proprio sulla valorizzazione del centro di Ragusa, e sulla necessità di progettare un futuro in cui la zona possa ritornare ad essere non solo abitata e vissuta, ma anche ricostruita secondo criteri di modernità ed estetica, ha sviluppato un punto dettagliato e corposo del suo programma.