Grillo e Gambero, torna la serata con i vini della Tenuta Bastonaca al Lido Baja a Marina di Ragusa - Ragusa Oggi

Grillo e Gambero, torna la serata con i vini della Tenuta Bastonaca al Lido Baja a Marina di Ragusa

Condividi su:

I suoi sentori di fiori bianchi, zeste di agrumi e nuance minerali saranno i profumi che inebrieranno gli ospiti della terza edizione de “*Grillo e gambero*”, l’evento organizzato da *Tenuta Bastonaca* e in programma il prossimo 2 agosto, alle ore 21.00, come sempre al lido Baja di Marina di Ragusa.

Il Grillo, da tutti ritenuti il vitigno principe dell’estate, sarà il vero protagonista dell’iniziativa che si pone come fine la promozione e conoscenza di questa antica cultivar ed in particolare dell’etichetta prodotta dalla giovane azienda vitivinicola vittoriese che in C.da Bastonaca alleva le sue viti esclusivamente ad alberello, secondo un’antica tradizione agricola, nel rispetto della natura.

Sarà presente il sommelier e divulgatore di vini *Giovanni Carbone* che guiderà i presenti nella degustazione dell’annata 2017 del Grillo Sicilia DOC di Tenuta Bastonaca. Un vino dal colore giallo paglierino e riflessi dorati, dai profumi intensi e freschi che ricordano anche la banana, l’ananas, gli agrumi, mentre al sorso presenta una spiccata acidità data la giovinezza, una buona sapidità, ed è piacevolmente intenso e persistente. In abbinamento saranno serviti tempura e sushi raccontati dall’esperto Maurizio La Grua, e Ravioli con gamberi e zucchine. Ospite della serata sarà l’agronomo Enrico Russino che proporrà un simpatico e coinvolgente “viaggio” nel mondo delle piante aromatiche. La serata, infine, sarà animata dai Chocabeck Power Trio.